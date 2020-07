Spoločný podnik USA vo Vietname investuje do energoprojektu zhruba 6 mld. USD

dnes 11:16 -

Americko-vietnamský spoločný podnik Chan May LNG plánuje investovať zhruba 6 miliárd USD (5,24 miliardy eur) do rozsiahleho energetického projektu vo Vietname v úsilí využiť súčasný rastúci dopyt po elektrickej energii v krajine. Uviedol to šéf spoločného podniku John Rockhold.

Vietnamu hrozia výpadky v dodávkach elektrickej energie, keďže dopyt po elektrine rastie rýchlejšie, než výstavba nových elektrární. Nový projekt v provincii Thua Thien Hue v centrálnej časti krajiny bude zahrnovať elektráreň s kapacitou 4 gigawatty, terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovacie zariadenia, povedal Rockhold v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj energetického samitu vo Vietname.

Výstavba elektrárne v rámci celého projektu Chan May LNG, v ktorom 60-percentný podiel kontrolujú americkí investori, by sa mala začať na budúci rok, pričom prvú elektrinu by mala začať dodávať v roku 2024. Celá elektráreň by mala byť v prevádzke od roku 2027.

Čo sa týka LNG terminálu, po uvedení do prevádzky by mal dovážať z USA skvapalnený plyn v hodnote približne 1,2 miliardy USD ročne, dodal Rockhold s tým, že tento projekt pomôže zmierniť obchodný deficit USA s Vietnamom.

Vietnamská vláda sa rozhodla zvýšiť dovoz produktov z USA, okrem LNG aj uhlia, aby pomohla znížiť svoj obchodný prebytok so Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump totiž v období najväčších sporov medzi USA a Čínou pohrozil uvalením dovozných ciel aj na vietnamské produkty.

"Projekt má v súčasnosti na stole vietnamský premiér. Dúfame, že investičná licencia bude vydaná na jeseň tohto roka," dodal Rockhold.