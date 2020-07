Európska únia sa musí pripraviť aj na možný brexit bez dohody

dnes 16:46 -

Nemecko sa bude aj naďalej usilovať o dosiahnutie dohody s Britániou o budúcich obchodných vzťahoch do konca tohto roka, Európska únia by sa však mala pripraviť na prípadný odchod Britov bez dohody. Povedala to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Británia opustila EÚ koncom januára tohto roka. V súčasnosti beží prechodné obdobie, počas ktorého sa obidve strany majú dohodnúť na nových vzťahoch, vrátane obchodných. Do konca prechodného obdobia zostáva menej ako šesť mesiacov.

"Doterajší pokrok v rokovaniach je dosť slabý, ak sa mám vyjadriť diplomaticky," povedala nemecká kancelárka na pôde Európskeho parlamentu. Nemecko od júla prevzalo na najbližších šesť mesiacov predsedníctvo v Rade Európskej únie.

"S Britániou sme sa dohodli na urýchlení rozhovorov. Aj naďalej sa budem usilovať o dobré riešenie, zároveň by sme sa však mali pripraviť na možnosť odchodu Británie z EÚ bez dohody," dodala Merkelová.

Zástupcovia Británie a EÚ sa tento týždeň stretli v Londýne s cieľom pokračovať v diskusiách. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorý v utorok (7. 7.) rokoval s britským premiérom Borisom Johnsonom, v tejto súvislosti uviedol, že "27 členských krajín EÚ sa nebude usilovať o dohodu za každú cenu".

Johnson zároveň v rozhovore s Merkelovou v utorok uviedol, že ak sa Británii nepodarí vyrokovať lepšie podmienky, bude pre EÚ rovnakým obchodným partnerom ako Austrália. Canberra nemá s EÚ uzatvorenú komplexnú obchodnú dohodu. Väčšina obchodov medzi Európskou úniou a Austráliou sa realizuje na základe podmienok Svetovej obchodnej organizácie (WTO), iba v prípade niektorých tovarov platia špecifické dohody.