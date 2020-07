O burzovom kasíne a extrémne predražených akciách

Zdroj: bloomberg

Potom je tu celkom iný pohľad na vec, prečo vlastne existujú burzy a čo na nich firmy a investori hľadajú. Firmy idú na trh preto, aby získali financie na svoj rozvoj, majú know-how a investori zase peniaze. To je situácia v ktorej vyhráva každá zo strán. To ale platí len do momentu, kým firmy svoje akcie v rámci IPO predajú a získajú tak od investorov prostriedky. Potom už trh využívajú len ako PR nástroj.

Firmy sa financujú aj štandardnými bankovými úvermi alebo vydávaním dlhopisov. To, že si investori ich akcie predpredávajú medzi sebou, pre nich z hľadiska financií nič neznamená. Investori sa však stále snaží zarobiť, a tak sa orientujú a nakupujú alebo predávajú na základe analýz alebo odporúčaní.

Obe teórie sa dajú obhájiť, ale nič nie je čiernobiele. Dokazujú to aj akcie Tesly. Americká firma si išla pred desiatimi rokmi na trh pre peniaze s víziou, že spustí revolúciu v automobilovom priemysle. Jej akcie dlho nepredvádzal nič zaujímavé. Rast klientskej a hlavne fanúšikovskej základne ale nakoniec vyústil do niečoho nevídaného. Firma, ktorá ešte nikdy nevykázala celoročný zisk, vlani spálila 862 miliónov USD a v roku 2018 celú miliardu dolárov, dokázala na akciovom trhu poraziť všetkých konkurentov a stať sa najhodnotnejšou automobilkou na svete. Stala sa z nej modla a z jej akcií ozdoba portfólia každého, kto uvažuje inak, kto spoluvytvára budúcnosť. Mohlo by sa zdať, že akcie Tesly, vzhľadom k ich oceneniu, vlastnia len tí, ktorí na burzu chodia ako do kasína. Alebo tí, ktorí len chcú byť pri tom. Ako hovorí Matt Levine z Bloomberg View, investori dokážu nájsť príležitosť všade. Oportunistickí obchodníci podľa neho vedia, že akcioví gambleri sú ochotní za silný príbeh a vzrušenie dať prakticky čokoľvek. Zarobiť sa skrátka dá na všetkom, v burzovom kasíne aj na extrémne predražených akciách. Vyžaduje si to len mať nervy zo železa.