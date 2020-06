USA môžu zmeniť svet, znehodnotením dolára

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:02 -

„Rozšírenie inertných rezerv centrálnej banky a snaha nás všetkých vystrašiť, že tlačia skutočné peniaze, je podvod. Amerika sa už niekoľko desaťročí rozhodla zaviesť globálny dolárový štandard, peňažný štandard pre zvyšok sveta. Hotovosť, ktorá je kráľom, ale musíte sa správať vznešene, musíte sa správať ako kráľ. Ak teda chcete na svet uvaliť dolárový štandard, musíte byť v pohotovosti a poskytnúť dostatočnú likviditu. A práve v tom zlyháva,“ tvrdí nezávislý makro poradca Hugh Hendry. Základným problémom podľa neho je, že na globálnom trhu je nedostatok dolárov.

Hendry argumentuje rozsiahlym výpredajom na americkom akciovom trhu v marci, keď sa globálne trhy upokojili z obáv okolo koronavírusu. Prepad bol čiastočne spôsobený tým, že investori museli predávať aktíva, aby získali doláre a splatili dlh. Aj keď pripustil, že swapové prepojenie Fedu a dolára bolo v tom okamihu účinné, Hendry je presvedčený, že na podporu ekonomiky je potrebný alternatívny prístup. „Pokiaľ ide o zastavenie týchto pravidelných dramatických vzplanutí, nebolo by lepšie zacieliť sa nie na cenu dlhopisov, ale radšej na skutočnú hodnotu dolára?"



Ak je dolár „nový zlatý štandard“, asi by bolo lepšie devalvovať dolár, ako sa naďalej zameriavať na iniciatívy QE, tvrdí Hendry s tým, že by to na akciovom trhu vyvolalo býčí trend. „Keď sa pozriem na svet makro očami, myslím si, že potrebujeme ministerstvo financií, a nie Fed, aby vystúpilo a povedalo svetu: "náš cieľ je 70 alebo 60, v dolárovom indexe. To by zmenilo svet."

Dolárový index, ktorý meria hodnotu dolára voči košu hlavných rivalov, sa v utorok zvýšil na približne 97,728.