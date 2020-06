Liek na koronavírus bude stáť 2340 dolárov, menej ako analytici očakávali

Zdroj: MW

Analytici Wall Street považujú cenu za „primeranú“ a „v súlade s očakávaniami“. Náklady na remdesivir, 5-dňovú liečbu, budú vo všetkých vyspelých krajinách 2340 dolárov, čo je cenovka podobná odhadom nákladovej efektívnosti. Táto cena je nižšia, než 5080 dolárov za päť dní, ktoré minulý týždeň odporučil americký Inštitút pre klinický a ekonomický prieskum ICER, ktorý hodnotí účinnosť liečiv. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. Správa nespresňuje, ktoré krajiny sa budú radiť medzi rozvinuté. Gilead sa tiež spojil s výrobcami generických liekov v Indii a Pakistane, aby vyrábali a dodávali remdesivir do 127 rozvojových krajín. V tomto prípade by mala cena dosahovať zhruba 600 dolárov za kúru. V USA sú náklady na pacienta, ktorý má komerčné zdravotné poistenie, vrátane príspevkov od zamestnávateľa, 3120 USD. „Vzhľadom na spôsob, akým je systém USA nastavený a na zľavy, ktoré vládne programy zdravotnej starostlivosti očakávajú, bude cena v USA 520 dolárov za fľaštičku," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Gilead Daniel O'Day.

Pred štyrmi dňami Európska lieková agentúra (EMA) po zrýchlenom hodnotenia prínosov a rizík odporučila, aby bol liek remdesivir podmienečne schválený na liečbu pacientov s chorobou covid-19. Remdesivir budú môcť pod názvom Veklury predpisovať lekári v Európskej únii hneď ako to odsúhlasí Európska komisia. Tá sa zvyčajne riadi odporúčaním liekovej agentúry. Proti covidu-19 zatiaľ neexistuje žiadny oficiálne schválený liek ani vakcína.



Akcie spoločnosti Gilead v pondelok posilnili o 0,9 % počas obchodovania po oznámení ceny ešte pred otvorením trhu. Akcie spoločnosti medziročne vzrástli o 14,7 %.







Cena remdesiviru bola predmetom zapálenej debaty od chvíle, kedy Spojené štáty v máji schválili núdzové použitie tohto lieku pre niektorých pacientov s Covid -19. Odborníci uvádzali, že Gilead musí postupovať uvážlivo, aby firma nebudila dojem, že chce zneužiť terajšiu celosvetovú krízu k čo najväčšiemu zisku. Analytici sa do značnej miery rozdelili na dva tábory, či bude remdesivir pre Gilead finančným prínosom. Keď O'Day v máji investorom oznámil, že výrobca liekov v prvom štvrťroku 2020 utratil 50 miliónov dolárov na klinické skúšky a výrobné náklady na remdesiviru by mohli dosiahnuť miliardu dolárov, analytici na Wall Street odhadovali cenu lieku na približne 5 000 dolárov za liečebný cyklus.



Oznámenie ceny remdesiviru je ostrý obrat pre spoločnosť Gilead, ktorá sa preslávila v lekárskych kruhoch cenou liečby hepatitídy C. V roku 2013 ocenila svoju liečebnú kúru na 84 000 dolárov. „Zdá sa, že spoločnosť Giled opatrnejšie formulovala dôvody stanovovania ceny než v minulosti,“ uviedol analytik RBC Capital Markets Brian Abrahams. Na základe takto stanovenej ceny Abrahams predpovedá firme príjmy v roku 2020 vo výške 2,3 miliardy dolárov.