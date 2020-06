Bundestag schválil opatrenia na podporu ekonomiky vrátanie zníženia DPH

dnes 14:16 -

Nemecká vláda schválila zníženie DPH z 19 % na 16 % ešte v prvej polovici júna s tým, že spolu s ďalšími opatreniami to podporí spotrebu. Znížená DPH bude platiť na všetky tovary, a to od 1. júla do konca decembra. Odhaduje sa, že toto opatrenie bude stáť približne 20 miliárd eur.

Spolková rada by o DPH a ďalších opatreniach mala hlasovať v priebehu pondelka. K ďalším opatreniam patrí napríklad príspevok pre rodičov na každé dieťa vo výške 300 eur.

Zníženie DPH aj príspevok pre rodičov sú súčasťou rozsiahleho balíka na zotavenie nemeckej ekonomiky po koronakríze v celkovej hodnote 130 miliárd eur. Ten nemecká vláda oznámila začiatkom júna. Ako vtedy povedal minister hospodárstva Peter Altmaier, je to najväčší balík na podporu ekonomiky od roku 1949.