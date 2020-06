Tržby nemeckých remeselníkov opäť stúpajú

dnes 15:46 -

Nemeckí remeselníci ohlásili po uvoľnení opatrení v dôsledku šírenia nového koronavírusu zlepšenie situácie, no optimizmus podľa sektorového Centrálneho združenia nemeckých remesiel (ZDH) ešte nie je namieste.

Podľa prieskumu, na ktorom sa v júni zúčastnilo viac než 1500 nemeckých firiem, síce trend ukazuje nahor, no mnohé podniky stále zaznamenávajú veľký prepad tržieb. "Výpadky tržieb sú celkovo stále vysoké, keďže zdržanlivosť spotrebiteľov je aj pri remeselných produktoch a službách citeľná," povedal prezident ZDH Hans Peter Wollseifer pre agentúru DPA. Navyše klesá počet objednávok a mnohí zamestnanci stále nemôžu pracovať alebo len v obmedzenom rozsahu.

Podľa ZDH sa na prieskume od 18. do 22. júna zúčastnilo 1538 firiem. Z neho vyplynulo, že 42 % firiem v máji zaznamenalo nižšie tržby než pred vypuknutím koronakrízy. Naproti tomu 41 % respondentov uviedlo, že tržby sú na typickej úrovni pre toto ročné obdobie a u 17 % sú tržby dokonca vyššie než pred krízou. Väčšina firiem však neočakáva, že by do konca roka boli schopné vykompenzovať doterajšie výpadky.