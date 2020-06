Poslanci KSK budú za účasti ministra hospodárstva rokovať o strategickom parku

dnes 15:01 -

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) bude v pondelok 29. júna rokovať za účasti ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS), a to primárne o zámere vybudovania strategického parku Haniska. V piatok to potvrdil predseda KSK Rastislav Trnka.

Súčasťou tém je aj uvažovaná gigafabrika spoločnosti InoBat na výrobu elektrobatérií v Košickom kraji a projekt Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v Košiciach s napojením na širokorozchodnú železničnú trať na východ. Rokovanie bude v rámci informatívnej správy o vybraných investičných aktivitách KSK.

"Bude aj debata o tom, či by štát nechcel presunúť nejakú časť toho strategického parku alebo aspoň prvú fázu do GLIP Košice, a ak bude záujem spoločnosti InoBat, ktorá pozastavila rokovania pre koronakrízu, či ju štát tiež nebude smerovať do GLIP-u. Ide o to, že tam je v podstate aj možnosť potom ďalej vyvážať produkty do Ázie," uviedol Trnka.

GLIP v lokalite Košice – Bočiar by podľa plánov mohol slúžiť ako prekladisko tovaru pre tzv. Novú hodvábnu cestu z Číny. Využila by sa pritom širokorozchodná trať, ktorá sa končí pri východoslovenskej metropole. "Tento logistický park by mal byť primárne vhodný pre tých, ktorí dovážajú niečo z Ázie, a my by sme boli najradšej, ak by tam boli aj firmy, ktoré niečo do Ázie vyvážajú," povedal predseda kraja.

Zámerom rezortu hospodárstva je podľa Trnku vytvoriť jeden až tri väčšie priemyselné alebo strategické parky v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, kde je najväčší počet najmenej rozvinutých regiónov. Dôvodom je, že Slovensko predtým prišlo o investície v konkurencii Maďarska a Poľska, ktoré mali takéto priemyselné parky dopredu pripravené. "Z nášho pohľadu je potrebné doriešiť aj podstatné súvislosti, ako dobudovanie dopravnej infraštruktúry, riešiť poľnohospodársku pôdu a riešiť aj to, aký druh investora tam príde. Ak sa spustí budovanie GLIP a rozširovanie prekladiska zo širokorozchodnej trate na úzkorozchodnú, tak si myslíme, že primárne by sme sa mali zameriavať na tých investorov, ktorí využijú tento potenciál," povedal Trnka.

V otázke vybudovania fabriky na batérie pre elektromobilitu je podľa neho dôležité aj to, aké by to malo dôsledky na životné prostredie. "Samozrejme, nechceme tu do budúcna žiadnu environmentálnu záťaž," konštatoval predseda kraja.

Strategický park Haniska dostal v apríli 2018 vládne osvedčenie významnej investície, to však aj po predĺžení zaniklo v apríli tohto roku. Pozemky s celkovou výmerou 990 hektárov sa nachádzajú v katastrálnom území obcí Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca. Štát má predkupné právo na pozemky ešte jeden rok na základe zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. "Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spoločne so SARIO, ako aj spoločnosťou InvEast, s. r. o., zvažujú pokračovanie v príprave územia pre budúcich investorov v predmetnej lokalite. S najväčšou pravdepodobnosťou však pôjde o územie menšieho rozsahu, ako definovalo pôvodné osvedčenie, a jeho umiestnenie bude v katastrálnom území obce Valaliky," uviedol Úrad KSK v materiáli pre poslancov.