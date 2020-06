Tržby aj zisk Accenture v 3. kvartáli klesli menej, ako sa čakalo

dnes 14:01 -

Americká IT poradenská spoločnosť Accenture zaznamenala v 3. kvartáli svojho finančného roka 2019/20 len mierny pokles tržieb, menší, ako jej predpovedali analytici z Wall Street. To ukazuje, že investície do digitálnych a cloudových služieb sa jej vyplatili.

Tržby Accenture sa za tri mesiace do konca mája 2020 znížili o necelé 1 % na 10,99 miliardy USD (9,74 miliardy eur). Analytici pritom očakávali ich pokles na 10,89 miliardy USD.

Čistý zisk spoločnosti sa v sledovanom období znížil na 1,23 miliardy USD, čo predstavuje 1,90 USD na akciu, z 1,25 miliardy USD alebo 1,93 USD/akcia pred rokom.

Accenture pri vykazovaní finančných výsledkov za 3. štvrťrok "zúžila" odhad zisku aj tržieb za celý rok, ktorý sa končí 31. augusta 2020, aj za 4. štvrťrok.

Najnovšie tak za celý fiškálny rok očakáva zisk v rozmedzí od 7,57 do 7,70 USD na akciu namiesto 7,48 až 7,70 USD/akcia. A v prípade tržieb počíta s ich zvýšením o 3,5 až 4,5 % a nie o 3 až 6 %.

Vo 4. štvrťroku predpokladá Accenture tržby v pásme 10,6 miliardy až 11 miliárd USD.