CVP: Slovenská ekonomika potrebuje okamžitú stimuláciu dopytu

Centrum okrem iného odporúča vláde, aby zaviedla vyplácanie mimoriadneho príspevku rodinám v objeme 150 eur na dieťa za každý mesiac mimoriadneho stavu. Medzi ďalšími opatreniami figuruje jednorazový príspevok živnostníkom vo výške 900 eur, kompenzačný príspevok samosprávam vo výške 45 eur na obyvateľa či zníženie DPH pre reštaurácie na 10 %.

Vláde tiež odporúčajú zvýšiť strop na kurzarbeit do výšky 1400 eur, a to aj so spätným doplatením rozdielu pracovníkom, ktorým boli príspevky vyplácané v nižšej výške. Od vlády tiež žiadajú odpustenie a preplatenie minimálnych odvodov SZČO za obdobie od začiatku mimoriadneho stavu. Vláda by podľa centra mala zaviesť technologický fond na podporu domácej výroby s vyššou pridanou hodnotou či program na podporu zamestnanosti v objeme pol miliardy eura.

Vláda by sa podľa centra mala zaviazať k tomu, že každý mesiac prerokuje správu o tom, ako rýchlo sa v skutočnosti do ekonomiky cez jednotlivé opatrenia dostávajú financie. Vládnu garnitúru žiadajú aj o to, aby jasne deklarovala, že nezaplatí splátky za stíhačky F-16 v objeme 175 miliónov eur tento rok a 500 miliónov eur budúci rok. Deklarovať by mala rovnako aj uloženie povinnosti ministrovi obrany rokovať o alternatívach. Ušetrené peniaze by mal vládny kabinet použiť predovšetkým v zdravotníctve.