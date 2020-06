Prijatie lex korona je od daňovej reformy najväčšia pomoc podnikateľom

dnes 15:16 -

Zákon na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý v stredu schválila vláda, je najvýznamnejšia pomoc pre podnikateľov od zavedenia daňovej reformy v roku 2014. Povedal to po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Minister upozornil, že rezort už pripravuje ďalší balík opatrení pre podnikateľov. Ten by chcel predložiť ešte na jeseň tohto roka.

"Nekončíme, pracujeme ďalej. Dúfam, že ešte tento rok na jeseň tu bude druhý veľký balík podnikateľských opatrení s jasným cieľom. Chceme zlepšiť pozíciu Slovenska," povedal Sulík, podľa ktorého vláda zákonom "vytrháva úradníkom z rúk mučidlá". "Asi 70 % bodov začína slovom zrušíme," zdôraznil minister. Zmeny označil za odstraňovanie nánosu, ktorý tu zanechali predchádzajúce vlády. Sulík zdôraznil, že opatrenia nezaťažia štátny rozpočet.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) upozornil, že každé opatrenie má inú váhu, a to od maličkostí až po zásadné opatrenia. Dôležité je podľa neho to, že na konci by mal balík opatrení priniesť lepšie podmienky aj pre zamestnancov. "Je to menej byrokracie, menej buzerácie, menej strachu medzi podnikateľmi, menej zbytočných výdavkov pre podnikateľov a viac slobody v podnikaní," zdôraznil Matovič.

Sulík spresnil, že zo 114 opatrení je 80 priamo v zákone a 34 je napísaných formou uznesenia vlády. Tie by mali by byť prijaté ešte v tomto roku. Upozornil, že zákon musí ešte schváliť parlament. "Tam budeme musieť zabojovať, komunikovať s poslancami. Dúfam, že sa nám podarí presvedčiť aj časť opozičných poslancov," povedal.