Päť fáz koronasmútku

Zdroj: The Morning Porridge

Foto: SITA/AP

dnes 0:31 -

Analytici a ekonómovia sa stále hádajú, aký že to tvar bude mať ozdravenie ekonomiky, či ostrejší v tvare písmena V, W, alebo miernejší v tvare fajky tenisiek Nike. Nikto to žiaľ presne nevie. Výhľad predstavuje krehkú rovnováhu medzi niekoľkými faktormi. Firmami, ktorým vypadol na určitý čas príjem, alebo oň už nadobro prišli, firmami, ktoré plánujú rast, a tými, ktoré chcú zostať solventné, a to znížením nákladov a pracovných miest, rastúcou úrovňou dlhu, nárastom nezamestnanosti, ukazovateľmi vývoja koronavírusovej hrozby a pravdepodobnosťou nájdenia úspešnej vakcíny alebo liečby.

Keď investičné banky hovoria o základných princípoch a pochopení účinkov na jednotlivé druhy investícií, asi ťažko by s nimi niekto mohol súhlasiť. Všetko je skryté v detailoch. Trend je skreslený a do značnej miery hrá proti vám. Údaje, ktoré poháňajú trh, sa zmenili. Už nezáleží na miere nezamestnanosti, HDP, výrobe, či firemných zákazkách, ale na okamžitých informáciách, ktoré upozorňujú na to, ako spotrebitelia a firmy reagujú na líniu koronavírus / ekonomika.

„Investori a analytici sledujú množstvo nekonvenčných metrík, aby predpovedali trajektóriu akciového trhu,“ napísal denník Wall Street Journal. Všetko od automobilových havárií a výpadkov, ktoré poskytujú informácie o cestovnom ruchu, po rastúci počet letov, rezervácií, kliknutiach na mapy Google a spotrebiteľských výdavkoch na potraviny. Všetky tieto metriky poskytujú okamžité náznaky správania sa spotrebiteľov a výrobcov. Problém je, že ľudské správanie nie je vždy racionálne. Teória racionálneho očakávania už zlyhala niekoľkokrát.

Výdavky na nákupy potravín v Spojenom kráľovstve vzrástli o 7 až 10 % nad úroveň pred izoláciou. Väčšina šla na cukrovinky a alkohol. O čom tieto čísla svedčia a čo sa dá na ich základe predpokladať? Jednotlivci jednoznačne túžia dostať sa von a utrácať po mesiacoch represie. Zúfalé firmy sa snažia čo najviac predať. V ostatných týždňoch došlo k prudkému nárastu aktivity, ale tá dnes nie je blízko toho, kde by za normálnych okolností v polovici roka bola. Pandémia sa bude podpisovať aj naďalej pod hospodárske činnosti. Mnoho z týchto ľudí prestane utrácať, ak príde o prácu.

Sú behaviorálne reakcie na krízu dobrým spôsobom, ako čo najlepšie predpovedať ako sa bude ďalej vyvíjať? Ak sa pozrieme akciový trh, na tom americkom sa dejú skutočne šialené veci. Pripomína to historickým príbeh „zvláštneho davového šialenstva“ tulipánovej horúčky.





Koronakríza zasiahla do našich životov. Postupne sa s ňou vyrovnávame, akoby šlo o známych 5 fáz smútku.



1. fáza: popieranie. To nie je možné!

V niektorých krajinách sme videli úplnú ignoranciu nebezpečenstva. Vlády vyhodnotili, že dopad nie je natoľko fatálny, aby kvôli nemu nútene ochromili chod svojej ekonomiky.



2. fáza: hnev. Nechceme, aby to tak bolo

Prirodzenou odpoveďou na bezmocnosť je zlosť. Rastúci hnev z nepochopených obmedzení a prekvapenie z nútenej izolácie. Vírus nepochybne vyvolal extrémne reakcie. Splodil veľké množstvo takých, ktorí útočia na okolie, ak sa im zdá, že niekto nedodržiava dvojmetrové odstupy či odmieta nosiť ochranu horných dýchacích ciest. Tejto príležitosti sa niektorí chytili, aby získali ešte väčšiu moc.



3. fáza: vyjednávanie. Správy sú zlé, ale ešte nepoznáme ich výsledok

Trhy sa správajú, akoby sme sa nachádzali v ďalšej fáze reakcie na pandémiu. Prišla úľava, lebo si myslíme, že nás vírus minul. Nemôžeme sa dočkať, že sa vrátime do zabehnutého života. Tak to však nie je, ide o fázu vyjednávania. Ľudia chcú uveriť, že je koniec a hrozba nepretrváva. Prítomnosť vírusu je však stále veľmi reálna a len malá časť populácie má potrebné protilátky.

4. fáza: depresia. Pocit beznádeje

Keď sa opätovne ukážu nové prípady infekcie, sľúbené opätovné otvorenie sa oneskorí a potom by sa mohlo vytratiť aj nutkanie ísť von a utrácať. To by sa mohlo časovo zhodovať s nešťastnou príjmovou sezónou druhého kvartálu a so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou. Firmy si uvedomia, čo predstavuje dlhodobá prítomnosť vírusu pre ich solventnosť. Vlády nemôžu sponzorovať kroky na boj s koronavírusom na čas neurčitý, alebo môžu? Rovnaké prehodnotenie pravdepodobne prebehne aj vo finančných aktívach. Trhy sú výrazne deformované a nafúknuté. Niektorí investori sa obávajú metrík a výhľadov pre ekonomiku Európy.



5. fáza: prijatie. Postupné prispôsobovanie sa novej situácii

V určitom okamihu dôjde k tomu, že všetky vlády a centrálne banky, ktoré deformujú trhy, začnú to, čo sa deje, akceptovať a rezignujú. To ale bude zlé. Veľmi zlé. Vtedy prestanú akciové trhy sami seba klamať. A dôsledky to bude mať obrovské.