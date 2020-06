Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli

dnes 9:01 -

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa o 7.46 h SELČ predával po 39,48 USD (35,22 eura). To bolo o 27 centov alebo 0,68 % menej ako v piatok (19. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok polepšil o 91 centov alebo 2,34 % a uzavrel na 39,75 USD (35,46 eura) za barel (159 litrov), keď počas piatkového obchodovania sa jeho cena dostala až na 40,50 USD za barel.

Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa v piatok ráno o 7.53 h SELČ predával so stratou 14 centov alebo 0,33 % po 42,05 USD za barel.

Oba referenčné druhy ropy minulý týždeň zdraželi približne o 9 %.

Ponuka na trhu sa výrazne znížila z dôvodu obmedzenia ťažby skupiny producentov OPEC+. Dohoda o znížení produkcie zatiaľ platí do konca júla a skupina sa ešte len bude rozhodovať, či jej platnosť predĺži aj na august.

V Kanade a USA klesol minulý týždeň počet aktívnych zariadení na ťažbu ropy a plynu na rekordné minimum. A to aj napriek tomu, že zvýšenie cien podnietilo niektorých producentov, aby opäť ťažili.

Ceny čierneho zlata tiež podporuje zotavovanie globálneho dopytu po kolapse v apríli a máji pre reštrikcie prijaté na zastavenie pandémie nového koronavírusu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však v nedeľu (21. 6.) oznámila rekordný nárast nových prípadov ochorenia COVID-19, pričom najprudšie sa zvýšil počet infikovaných v Severnej a Južnej Amerike.

"Potenciálne ekonomické škody ďalšej vlny reštrikcií na zastavenie epidémie ochorenia COVID-19 zrejme skrotia všetko nadšenie investorov," uviedol hlavný trhový stratég firmy CMC Markets Michael McCarthy.