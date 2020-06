Zamestnávatelia majú výhrady k avizovaným zmenám pri gastrolístkoch

dnes 12:46 -

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu (17.6.) po rokovaní vlády uviedol, že koalícia sa dohodla na tom, že zamestnanci majú pri gastrolístkoch dostať na výber. Podľa AZZZ SR by podľa aktuálnych vyjadrení zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom 55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku na stravu. Vo firme by tak podľa AZZZ SR mohli vzniknúť až tri rôzne formy jeho poskytovania, a to papierová, elektronická a hotovostná. "Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré v súčasnosti majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu, budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti)," uviedla AZZZ SR. To je podľa zamestnávateľov združených v asociácii to najhoršie riešenie. "Namiesto zjednodušenia sa pridáva ďalšia možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme," upozorňuje AZZZ SR.

Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu, bude zamestnávateľ v zmysle zákona podľa AZZZ SR povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka. "Viac ako milión zamestnancov, ktorí dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom," tvrdí AZZZ SR.

Zmena sa môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov vlastným stravovaním, teda tzv. kantínami. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú. "Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne," tvrdí AZZZ SR.

Ministerstvo hospodárstva pripravuje aj balíček s názvom Lex korona, ktorý má priniesť viaceré zmeny. AZZZ však odmieta, že by nemal prejsť štandardným legislatívným konaním. "Posledné, čo v čase krízy potrebujeme, je obchádzanie štandardných legislatívnych procesov. Do súboru opatrení s názvom Lex korona prispievali svojimi návrhmi aj zamestnávatelia, avšak napriek tomu, že už v pondelok (22.6.) sa koná rokovanie tripartity, stále nepoznáme finálne znenie tohto balíčka, nevieme, ktoré podnety boli, či neboli zapracované," upozornil generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický. Asociácia preto považuje za nevyhnutné, aby si mohla jeho finálne znenie v dostatočnom predstihu naštudovať a odborne sa vyjadriť. "Považovali by sme preto za nešťastné, ak sa o schvaľovaní viac ako 130 zmien v zákonoch dozvieme na poslednú chvíľu, respektíve až v momente rokovania," dodal Nevický.