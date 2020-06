A. Merkelová vyzvala EÚ, aby sa urýchlene dohodla na rozpočte aj fonde obnovy

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 12:46 -

V piatok (19. 6.) sa uskutoční samit lídrov prostredníctvom videokonferencie. Hoci Merkelová už tento týždeň dohodu neočakáva, počas prejavu v nemeckom parlamente vo štvrtok povedala, že bude naliehať na čo najrýchlejšie uzavretie rokovaní o viacročnom financovaní aj o fonde pre obnovu.



Vyhlásila tiež, že EÚ musí zohrávať významnejšiu úlohu v globálnych záležitostiach a reakcia na pandémiu bude rozhodujúca pri formovaní jej postavenia vo svete.



„Solidarita a súdržnosť v Európe nikdy neboli dôležitejšie,“ povedala Merkelová poslancom dolnej komory Bundestagu. „Žiadna krajina nemôže prežiť túto krízu sama a izolovane. Naším spoločným cieľom bude musieť byť zvládnutie tejto krízy spoločnými silami, udržateľne a s ohľadom na budúcnosť,“ vyhlásila kancelárka Nemecka, ktoré v júli prevezme rotujúce predsedníctvo EÚ. Merkelová vyzvala EÚ, aby sa urýchlene dohodla na rozpočte aj fonde obnovy.



Lídri EÚ sa nevedia dohodnúť na detailoch záchranného balíka vo výške 750 miliárd eur, ktorého cieľom je vytiahnuť 27-členný blok z recesie, pretože pandémia zasiahla niektoré regióny ťažšie ako iné.

Merkelová bude v piatok diskutovať s lídrami bloku o návrhu, ktorý musí získať podporu každého člena EÚ. Rokovania budú komplikované, keďže bohatým krajinám, ako sú Rakúsko a Holandsko, sa nepáčia veľkorysé granty pre ťažko zasiahnuté štáty, ako sú Taliansko či Španielsko. Všetky krajiny bojujú o čo najväčšiu pomoc z fondu.



Dohoda pred letnou prestávkou by Merkelovej poskytla príležitosť presadiť plán počas jej predsedníctva v Európskom parlamente (EP) a poskytnúť národným parlamentom čas na ratifikáciu. Tieto plány by potom „mohli priniesť ovocie pre dobro Európy“ už začiatkom budúceho roka, pripomenula kancelárka.







Program obnovy by mal byť financovaný emisiou spoločného dlhu. Ide o významný, no sporný krok smerom k užšej hospodárskej integrácii.



Merkelová skonštatovala, že EÚ sa ani po zmiernení epidémie nemôže vrátiť k bežnému podnikaniu až do času, kým nebude k dispozícii vakcína. Dodala, že oživenie bude musieť zahŕňať digitálne a klimatické iniciatívy, aby bol blok lepšie pripravený konkurovať v budúcnosti.



„Aktuálne čísla odhaľujú dramatický pokles hospodárskej aktivity a sily Európy, takže musíme konať rozhodne a rýchlo,“ povedala Merkelová. „Európa nás potrebuje rovnako, ako my potrebujeme Európu.“

Merkelová v rámci stanovenia cieľov pre nemecké predsedníctvo EÚ v druhej polovici tohto roka vyhlásila, že blok musí prevziať globálnejšiu úlohu a vystupovať jednotne, napríklad v prípade Číny, aby reprezentoval svoje hodnoty.

„Svet teraz potrebuje silný európsky hlas na ochranu ľudskej dôstojnosti, demokracie a slobody,“ dodala.