Obnova 44 km ciest prvej triedy by sa mala začať v auguste

Viaceré veľkoplošné rekonštrukcie ciest prvej triedy v Banskobystrickom kraji plánuje ešte tento rok Slovenská správa ciest (SSC). Celkovo pôjde o 44 kilometrov rozdelených do 12 úsekov naprieč celým krajom.

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) je na tento účel pre celé Slovensko tento rok vyčlenených 50 miliónov eur. "Zmluva na plošnú rekonštrukciu ciest prvej triedy by mala byť uzatvorená v najbližších týždňoch," uviedol pre TASR pri tohtotýždňovej návšteve Banskej Bystrice. "Veríme, že práce na obnove týchto ciest sa začnú v auguste," dodal. V roku 2021 by sa chceli v rozpočte na ministerstve sústrediť na opravy mostov na cestách prvej triedy.

Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera pri rokovaní s ministrom dopravy došlo k zhode v navrhovanej zmene prístupu k rekonštrukciám ciest II. a III. triedy a cestných mostov.

"Obrovský investičný dlh na týchto cestách, nahromadený za posledné desaťročia, nedokážu samosprávne kraje dohnať bez pomoci štátu. Je dôležité nastaviť efektívne finančné mechanizmy, ktoré by krajom umožnili ďalšie investície do obnovy cestnej siete. Pomôcť by mohol navrhovaný cestný fond - fond dopravnej infraštruktúry - kde by boli sústredené zdroje určené na takéto investície," povedal TASR Lunter.

Zdôraznil, že samosprávne kraje sú pri rekonštrukciách ciest vo svojej správe efektívne, disponujú odbornými kapacitami a znalosťou prostredia.