Španielska ekonomika sa zotavuje z pandémie nového koronavírusu

Španielska ekonomika sa po tvrdom prepade v dôsledku pandémie nového koronavírusu začína postupne zotavovať. Povedala to v stredu španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová. Poukázala pritom na priaznivé údaje v oblasti zamestnanosti po tom, ako vláda začala počas mája uvoľňovať karanténne opatrenia.

"Ekonomika už vstúpila do fázy zotavovania," povedala Calvinová na pôde parlamentu. Ako dodala, podporuje to viacero ukazovateľov, najmä v oblasti tvorby pracovných miest. Poukázala napríklad na to, že do práce sa vrátil približne milión zamestnancov, ktorí boli počas kritického obdobia pandémie poslaní na dovolenku.

Španielska ekonomika síce smeruje tento rok k poklesu o 11,6 %, čo v prípade potvrdenia bude najvýraznejší pokles v histórii, centrálna banka však uviedla, že v 2. polroku sa bude ekonomika rýchlo zotavovať. Navyše, v budúcom roku predpovedá rast na úrovni 7,7 % až 9,1 %.