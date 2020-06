Rusko by mohlo znížiť úrokové sadzby na historické minimum, ale ekonómovia v tom nevidia zmysel

Zdroj: CNBC

Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová minulý týždeň uviedla, že nižšia inflácia v priebehu prvých piatich mesiacov roka uvoľnila priestor pre centrálne banky na ďalšie škrty. Ekonómovia sú znepokojení veľkosťou zníženia, pričom niektorí očakávajú 50 bázických bodov, čím sa sadzba zníži na 5 % po aprílovom znížení o 50 bázických bodov v apríli. Ekonomika začala v máji a júni opäť oživovať, a podľa analytika Mathiasa Karabaczeka z Economist Intelligence Unit, by sa mohli vrátiť silné domáce inflačné tlaky. „CBR pravdepodobne nebude tlačiť reálne sadzby do záporného pásma, čo naznačuje, že maximálne zníženie sadzieb v druhej polovici roka by bolo celkom 150 bázických bodov na 4 %. Trajektória inflácie v treťom štvrťroku bude tiež kľúčová, pretože dovtedy bude zrušená väčšina obmedzení hospodárskej činnosti a my ešte stále očakávame, že inflácia v tomto roku mierne presiahne štvorpercentný cieľ CBR.“

Aj keď sa zníženie sadzieb takmer jednomyseľne očakáva, objavuje sa skepticizmus, pokiaľ ide o vplyv, ktorý môžu mať nižšie náklady na financovanie na ruskú ekonomiku, najmä na nedostatočný dopyt po úveroch a investíciách zo strany podnikov v dôsledku rôznych štrukturálnych problémov.

Vladimír Tikhomirov, hlavný ekonóm finančnej skupiny BCS, pre CNBC povedal, že nedostatok dopytu po nových úveroch na investície znamenal, že ruská ekonomika spomaľovala ešte pred pandémiou koronavírusu, najmä v exportných odvetviach, ktoré tvoria významnú časť ruského HDP. „Najlepším potvrdením tohto trendu je, že veľa ruských spoločností výrazne zvýšilo svoje výplaty dividend akcionárom namiesto toho, aby sa rozhodli odložiť trochu peňazí na expanziu," vysvetlil Tikhomirov. „Je to veľký problém a len tak nezmizne. Nejde iba o problém Ruska, pretože sme videli, ako mnohé centrálne banky agresívne znižovalo sadzby v nádeji, že to zvýši dopyt po úveroch a povedie k vyšším investíciám, tvorbe pracovných miest a nakoniec rastu, ale zatiaľ sme nevideli veľa dôkazov o tom, že investície sa zvyšujú a zvyšuje sa dopyt po úveroch, najmä vo firemnom sektore.“

Hlavné ekonomiky, ako napríklad Japonsko a eurozóna, dlhodobo pociťujú stagnáciu hospodárstva napriek snahe povzbudiť pôžičky znížením úrokových sadzieb na nulu alebo do záporného pásma.





Tikhomirov navrhol, že zvýšenie vládnych výdavkov na dôchodky, platy alebo dotácie či investície do projektov v oblasti infraštruktúry na zvýšenie dopytu by bolo efektívnejším prostriedkom na oživenie hospodárstva v dôsledku krízy. Nedostatok kapitálu, klesajúca pracovná sila, závislosť od prírodných zdrojov, inštitucionálne nedostatky a slabý rast produktivity budú naďalej obmedzovať hospodársku činnosť, dodal Karabaczek. Čiastočne však v dôsledku klesajúcich reálnych miezd a všeobecne živej hospodárskej činnosti, zdôraznil, dokážu domácnosti a podniky v posledných rokoch využívať pákový efekt. „Vyšší pákový efekt súkromného sektora v ekonomike na druhej strane požaduje zníženie úrokových sadzieb pri obavách o udržateľnosť,“ uviedol.

Koncom roka 2014 sa CBR prestala zameriavať na výmenné kurzy a do svojho hľadáčika umiestnila inflačné cielenie, úrokové sadzby centrálnej banky získali na dôležitosti. „CBR má väčšiu kontrolu nad peňažnou ponukou a úrokovými sadzbami, ale stále zasahuje na devízovom trhu s cieľom znížiť volatilitu výmenného kurzu," uviedol Karabaczek. „V ruskej ekonomike však stále existuje veľká prevaha fixných úrokových sadzieb: viac ako dve tretiny nesplatených pôžičiek ruských bánk sú pevne stanovené, čo obmedzuje mechanizmus prenosu úrokových sadzieb CBR.“

Karabaczek tvrdí, že tento rok by iné finančné opatrenia mohli poskytnúť väčšiu podporu ako zníženie úrokových sadzieb. Napríklad odklad splátok úverov pre malé a stredné podniky, pôžičky s nulovým úrokom pre najťažšie zasiahnuté odvetvia a ďalšie pôžičky s nízkym úrokom pre ostatné kľúčové spoločnosti.