Česká vláda rokuje o pomoci pre Smartwings, krach by vyšiel drahšie

dnes 18:16 -

Letecká skupina Smartwings, pod ktorú spadajú České aerolínie (ČSA) a ktorá potrebuje v dôsledku pandémie nového koronavírusu pomoc, je po víkende bližšie k záchrane. Ak sa firma premenuje na ČSA a udrží si svojich 2500 zamestnancov, štát sa jej zaručí za úver. To by malo pomôcť odvrátiť kolaps aerolínií, ktorým po prerušení letov počas koronavírusovej krízy dochádzajú peniaze, uviedol server iHNED.cz.

Český minister dopravy Karel Havlíček v sobotu (13. 6.) v Lánoch po rokovaní s prezidentom Milošom Zemanom oznámil možnosti podpory pre Smartwings. Ak skupina splní podmienky, štát by sa mohol zaručiť za bankový úver vo výške 800 až 900 miliónov Kč (29,98 milióna až 33,73 milióna eur). Okrem premenovania dopravcu na ČSA a udržaní pracovných miest by si majitelia zároveň do 10 rokov nemali vyplácať dividendy.

Ako povedal minister vnútra Jan Hamáček, štátna pomoc pre Smartwings bude lacnejšia, než keby vláda nechala spoločnosť a jej dcérsku firmu ČSA skrachovať. "Pokiaľ viem, v prípade, že by ČSA skrachovali, tak by štát vyplatil na rôznych dávkach či podporách viac než 1 miliardu korún. Ten odhad je asi 1,2 miliardy Kč," povedal Hamáček, ktorého citoval server iDNES.cz.

Ako dodal, zdá sa mu logické usilovať sa o to, aby pomoc stála štát čo najmenej. "Ak si môžeme vybrať, či máme zaplatiť 1,2 miliardy, alebo zaručiť sa za nejakých 800 miliónov Kč, tak je podľa mňa logickejšie zaručiť sa za nejakých osemsto. Tých 1,2 miliardy nám už nikto nevráti," vyhlásil Hamáček.