Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

dnes 17:46 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Bardejov - Raslavice v dňoch 18. a 19. júna 2020, v čase od 07.20 h do 14.20 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Strážske - Nižný Hrabovec v dňoch 15. a 16. júna 2020, v čase od 08.10 do 13.40 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.-v úseku Spišská Belá - Kežmarok budú dňa 16. júna 2020, v čase od 06.50 h do 11.40 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Kežmarok - Studený Potok dňa 15. júna 2020, v čase od 07.15 h do 11.50 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

- v úseku Čečejovce - Moldava nad Bodvou 16. júna 2020, v čase od 07.25 h do 12.10 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Moldava nad Bodvou - Drienovec - Turňa nad Bodvou 18. júna 2020, v čase od 06.40 do 12.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- v úseku Prakovce - Mníšek nad Hnilcom budú dňa 16. júna 2020, v čase od 09.00 h do 13.50 h, realizovať výlukové práce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu, kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Sabinov – Lipany budú dňa 18. júna 2020, v čase od 08.20 h do 13.00 h.

V rámci tejto výluky sa zrealizuje výmena trolejového drôtu v elektrickom delení ÚO 401 DOD Lipany. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. -v úseku Lehnice – Kvetoslavov budú v dňoch 12. až 18. júna 2020.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 27,936 (SP2122) – Veľká Paka. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. Cestná uzávierka priecestia bude nepretržite od 12. 6. 2020 od 08.00 h do 19. 6. 2020 do 08.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy je zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Bratislava v spolupráci s firmou DIS a. s. Bratislava.

Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet. - v úseku Myjava – Vrbovce v dňoch 4. - 19. 6. 2020 v dňoch 11., 12., 15. - 19. júna 2020 sa budú denné výluky realizovať v časoch od 07.00 h do 14.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia koľaje, súvislá výmena koľajníc a zváranie koľajníc v tuneli Pod Poľanou. Práce budú pozostávať z demontáže starých betónových koľajových polí, úpravy štrkového lôžka, pokládky nových koľajových polí zmontovaných na drevených podvaloch, podbitia a úpravy štrkového lôžka. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- v obvode ŽST Lužianky budú v dňoch 17. až 21. júna 2020 nepretržite realizovať.

V rámci tejto výluky bude vykonaná rekonštrukcia svetelných priecestných zabezpečovacích zariadení v km 41,595 (SP0830) a v km 0,575 (SP1051) v obvode ŽST Lužianky. Bude vykonaná výmena zastaralých typov PZZ za nové. Zariadenia budú počas výluky vypnuté z činnosti a strážené strážnikmi priecestí v zmysle predpisov ŽSR.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, bezpečnosť cestnej dopravy na priecestiach nebude ohrozená a plynulosť železničnej dopravy v ŽST Lužianky a na priľahlých železničných tratiach nebude narušená.

Informáciu TASR poskytla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.