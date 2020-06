E. Heger je otvorený diskusii o oddlžovaní nemocníc či o reforme zdravotníctva

dnes 15:31 -

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) tvrdí, že je otvorený férovej diskusii o reforme zdravotníctva, či o tom, že nemocnice musia byť oddlžené. Považuje to za cestu k úspechu. Hovorí o tom, že v sektore zdravotníctva sa dlhodobo diali deformácie, no "nikto sa nikdy neozýval".

"Všetci boli spokojní so spôsobom, akým to tu fungovalo. To dnes dobieha celý zdravotný sektor. Sme otvorení diskutovať o tom, sami aj hovoríme, že celý zdravotný sektor musí byť reformovaný, hovoríme o nemocniciach, ktoré musia byť oddlžené," povedal s tým, že nie je možné, aby sa pravidelne každoročne navyšoval dlh nemocníc.

Poukázal na to, že na tento dlh sa opäť vyskladajú všetci občania Slovenskej republiky. Heger tiež ocenil prácu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý podľa neho veľmi rázne zakročil a vymieňa manažment v nemocniciach, ktoré dlhodobo dosahovali straty. Zmenu vo vedení nemocníc víta. "Vieme, že tieto straty boli primárne spôsobené zlým manažmentom," dodal.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, v zmysle koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú schválila predchádzajúca vláda, boli procesy oddlžovania ukončené.