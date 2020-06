Európska potravinová stratégia môže mať fatálne dôsledky

dnes 11:46 -

"Nedávno schválená nová stratégia Európskej komisie (EK) je na prvý pohľad veľmi ambiciózna, avšak predstavuje nielen množstvo nejasností, ale aj nemalé riziká. Nemôžeme si dať za cieľ znížiť o 50 % používanie pesticídov v poľnohospodárstve do roku 2030, ak nie je jednoznačne definované, či sa to týka celej Európskej únie, alebo jednotlivých členských štátov. S tým nemôžme súhlasiť. Na úrovni SR by to malo ďalekosiahle dosahy, pretože slovenskí poľnohospodári už teraz používajú len nevyhnutné množstvá pesticídov v porovnaní s inými krajinami," vysvetlila poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Jarmila Halgašová.

Členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Halgašová vidí riziká aj v oblasti potravinárskej legislatívy. "Komisia tvrdí, že označovanie potravín termínmi "spotrebujte do" a "minimálna trvanlivosť do" je pre spotrebiteľa zmätočné, a preto je potrebné toto označovanie zmeniť," povedala.

Takáto zmena však podľa nej nebude znamenať len výmenu všetkých obalov, ale aj zmenu technológií na zabezpečenie zmeny spôsobu označovania dátumov. Navyše, je nemysliteľné, aby sme v časovom horizonte dvoch rokov pripravili tzv. výživové profily. Mali by to byť limity na množstvo cukrov, tukov, soli, či energie pre jednotlivé kategórie potravín, po prekročení ktorých nebude možné tieto potraviny propagovať. "Takéto zmeny si naši potravinári v súčasnej situácii nemôžu dovoliť," myslí si poslankyňa.

Podľa Halgašovej by vhodnejšou alternatívou bola investícia do vzdelávania najmä detí, ale aj dospelých o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, ako aj úprava vzdelávacieho systému detí zaradením väčšieho počtu vyučovacích hodín telesnej výchovy. "Rokovania s Európskou komisiou o rozumných kompromisoch sú preto viac ako nevyhnutné," uzavrela Halgašová.