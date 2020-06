Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla výrazne pod 38 USD za barel

dnes 8:16 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.48 h SELČ 37,70 USD (33,22 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 85 centov (2,20 %). V závere štvrtkového obchodovania zaznamenala pokles takmer o 8 %.

V poklese pokračovala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom. Dosiahla 35,46 USD za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená pokles o 88 centov (2,42 %). V závere štvrtkového obchodovania klesla o viac než 8 %.

Predchádzajúci rast cien sa tento týždeň zastavil, keď trhy ovplyvnili informácie z USA, že v niektorých štátoch uvoľňujúcich karanténne opatrenia začal počet prípadov ochorenia COVID-19 opäť rásť. To podporilo obavy z druhej vlny pandémie.

Navyše, údaje amerického ministerstva energetiky ukázali, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli na vyše 538 miliónov barelov. To predstavuje nový rekord.

Ceny ropy tak za celý týždeň smerujú k výraznému poklesu, prvému za posledných sedem týždňov. Očakáva sa, že pokles ceny ropy Brent, ako aj WTI za tento týždeň dosiahne približne 10 %.