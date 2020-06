Európske burzy vo štvrtok prudko klesli, Dax padol o 4,47 %

dnes 18:46 -

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Rím/Londýn 11. júna (TASR) - Európske akcie sa vo štvrtok prudko oslabili. Náladu na trhoch zhoršili nové prognózy americkej centrálnej banky (Fed) a obavy z druhej vlny pandémie nového koronavírusu.

Hlavný nemecký index Dax vo štvrtok stratil 4,47 % a uzavrel na 11.970,29 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 padol o 4,71 % na 4815,60 bodu, taliansky FTSE MIB o 4,81 % na 18.806,86 bodu, španielsky IBEX 35 o 5,04 % na 7278 bodov a britský FTSE 100 o 3,99 % na 6076,70 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 4,53 % na 3144,57 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 4,10 % na 353,07 bodu.

Investori vo štvrtok negatívne reagovali na nové prognózy Fedu, ktorý v tomto roku počíta s poklesom ekonomiky USA o 6,5 %. Na budúci rok by sa mala oživiť a vzrásť o 5 %. Fed uviedol, že nepočíta so zvýšením úrokových sadzieb do konca roka 2022.

Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii povedal, že časť strát pracovných miest spôsobených koronakrízou zrejme bude trvalá. Powell sa obáva, že sa to môže týkať miliónov pracovných miest.

Ďalším negatívnym faktorom je nárast počtu infikovaných v niektorých častiach USA, napríklad na Floride alebo v Texase, čo vyvolalo obavy z druhej vlny a obnovenia niektorých reštrikcií.

Podvečer sa hlboko v negatívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.29 h SELČ nachádzal s mínusom 1392,17 bodu alebo 5,16 % na 25.597,82 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 3,92 % na 3065,01 bodu a technologický Nasdaq Composite o 3,56 % na 9663,80 bodu.