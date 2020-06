Euroskupina hľadá nového šéfa, tieto tri mená sa spomínajú najčastejšie

Zdroj: CNBC

Súčasný prezident Euroskupiny Mario Centeno rezignoval na svoj post v portugalskej vláde, kde od októbra 2015 pôsobil ako minister financií. Byť šéfom rezortu financií vo svojej krajine je predpoklad, ktorý musí napĺňať predseda Euroskupiny. Ešte pred začiatkom oficiálneho procesu sa za potenciálnych kandidátov spomínajú tri mená. Španielska ministerka financií Nadia Calvinová, luxemburský financmajster Pierre Gramegna a jeho kolega z Írska Paschal Donohoe. Žiadosti sa budú podávať od štvrtkového popoludnia, celý procese by sa mal uzavrieť do 9. júla.





Zmena vo vedení prichádza v čase, kedy sa niektoré európske krajiny usilujú o odvážne a bezprecedentné fiškálne stimuly, zatiaľ čo iné, fiškálne konzervatívnejšie krajiny, sa prílišného rizika obávajú. Toto rozdelenie na dva tábory je zrejmé z prebiehajúcich diskusií o pláne podpory širšej Európskej únie sumou 750 miliárd eur. Európska komisia, výkonná zložka EÚ, minulý mesiac navrhla, aby sa táto suma navýšila prostredníctvom finančných trhov. Úradník EÚ, ktorý nechcel byť menovaný kvôli citlivosti rozhovorov, tento týždeň pre CNBC povedal, že po úvodnej diskusii medzi ministrami financií niektoré krajiny spochybnili, či by Európska komisia dokázal legálne využiť trhy v tak veľkom meradle. Dodal, že rozdielne názory panujú aj na rozsah pomoci, koľko by sa malo rozdeliť do každej krajiny, aké podmienky by sa mali spájať s budúcimi platbami, a ako dlho by mal tento stimul trvať.

Dodatočný fiškálny stimul prinesie 540 miliárd eur ako pôžičky firmám a vládam, plus podporu systémov zamestnanosti. Európska centrálna banka okrem toho nakupuje vládne dlhopisy ako súčasť širšieho balíka za 1,35 bilióna eur, aby udržala náklady na pôžičky v eurozóne na nízkej úrovni.



Posledné slovo ohľadom všetkých podrobností vyrieknu hlavy štátov, ktoré budú mať prvé rokovanie už budúci piatok.