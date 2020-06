Ropa: Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 43 USD za barel

Zdroj: TASR

dnes 10:32 -

Štáty OPEC a skupina producentov na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, sa v sobotu (6. 6.) dohodli na predĺžení súčasného programu znižovania ťažby o ďalší mesiac. To znamená, že program, ktorý mal pôvodne platiť iba v máji a júni, bude pokračovať aj v júli.

Navyše, Čína minulý mesiac výrazne zvýšila dovoz ropy. Objem dovozu na trh najväčšieho dovozcu ropy na svete dosiahol minulý mesiac 11,3 milióna barelov denne, čo predstavuje nový rekord.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.21 h SELČ 42,92 USD (37,88 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 62 centov. Počas obchodovania vzrástla až na 43,41 USD za barel, čo znamená najvyššiu hodnotu od 6. marca.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 39,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 38 centov. Aj v prípade WTI sa cena v priebehu obchodovania dostala na najvyššiu hodnotu od 6. marca, keď zaznamenala 40,44 USD za barel.

Ako však uviedol Howard Lee, ekonóm zo singapurskej banky OCBC, najnovšia dohoda producentov zaostala za očakávaniami trhov. Tie počítali s predĺžením programu obmedzovania ťažby až o tri mesiace. Na posunutie cien na úroveň spred 6. marca, keď sa ceny prepadli po krachu dohody medzi OPEC a Ruskom, tak bude potrebné urobiť viac, dodal Lee.

(1 EUR = 1,1330 USD)