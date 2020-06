Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prvýkrát od marca prekonala 40 USD/barel

dnes 8:16 -

Ako uviedli zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters, štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, by mohli súčasný rekordný objem ťažobných škrtov (9,7 milióna barelov denne) predĺžiť na júl a august. Program predbežne platí do konca júna. Zatiaľ však stále nie je istý termín schôdzky. Viacerí členovia OPEC+ majú záujem o konanie schôdzky už tento týždeň namiesto pôvodného 9. a 10. júna, konkrétny termín však zatiaľ nepadol.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.30 h SELČ 40,13 USD (35,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 56 centov. Počas obchodovania sa dostala na 40,42 USD/barel, čo je najvyššia hodnota od 6. marca.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 37,64 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 83 centov. V priebehu obchodovania zaznamenala až 37,88 USD/barel. Aj v tomto prípade je to najvyššia hodnota od 6. marca.