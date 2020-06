Načo sú nám finančné trhy?

Zdroj: AIER

Základnou funkciou finančných trhov je získavať zdroje od ľudí, ktorí šetria, a presmerovať ich k ľuďom, ktorí dokážu produktívne využívať tieto uložené prostriedky. V rámci tejto schémy finančné trhy pripisujú ceny rôznym aktívam, napríklad cenám rôznych dlhopisov a cenám rôznych firiem vrátane cien akcií. Tieto ceny zase pomáhajú informovať investorov o najsľubnejších príležitostiach. Ceny aktív tiež podnecujú ľudí, aby robili „efektívne“ rozhodnutia o výdavkoch, úsporách a investíciách. Aby svoje zdroje nasmerovali do týchto konkrétnych výrobných liniek, ktoré najlepšie zaistia udržateľný hospodársky rast.

Dobre fungujúce finančné trhy skutočne podporujú ekonomickú efektívnosť a rast. A tento úspech zlepšuje blaho všetkých členov spoločnosti, dokonca aj tých, ktorí vôbec nešetria, alebo nie sú na finančných trhoch.

Zabúdame však na konečnú funkciu finančných trhov, konkrétne na to, aby mohol každý človek lepšie využívať svoj majetok podľa vlastného rozhodnutia. výberu.



Ľudia vlastnia majetok na základe vlastníckeho práva. Definícia toho, že niečo skutočne vlastníte, je to, že s tým môžete disponovať. Čo je to trh s majetkom alebo vlastníckymi právami? Je to trh, na ktorom môžu ľudia uplatňovať svoje práva na svoj majetok. Finančné trhy sú len klíringové strediská pre uplatňovanie našich práv na finančné vlastníctvo. Existujú určité pravidlá o tom, čo sa dá urobiť a kto to môže urobiť, a to je zmyslom a účelom celej tejto hry. Všetko ostatné je vedľajšie. Iste, spoločnosti sa financujú, v dôsledku toho sa svet stáva bohatším… Ale skutočný účel trhov je, že ľudia niekde predávajú a nakupujú svoj majetok.

Potom sú tu názory, že nákupy a predaje firiem, rozdelenia a fúzie, hedžing a pákový efekt, sami o sebe nie sú hodnotnou činnosťou. Ich nárok na hodnotu je čisto derivátový - zlepšením alokácie kapitálu a konfiguráciou aktív majú zvýšiť produktivitu každého, kto operuje v reálnej ekonomike.





Aktivity na finančnom trhu nasmerujú zdroje na výrobu tovaru a služieb. Je teda pravda, že hodnota činností na finančnom trhu sa čiastočne odvodzuje od hodnoty fyzického tovaru, ktorého výrobu tieto činnosti financujú. Fyzická výroba tovaru je preto nevyhnutná, aby tieto činnosti na finančnom trhu mali trhovú hodnotu, ktorú majú.

Fyzická výroba však nestačí. Práve preto, že fyzická výroba by sa nemohla uskutočniť bez zdrojov, ktoré sú na ňu určené finančnými trhmi. Všeobecnejšie povedané, činnosti finančného trhu sú rovnako dôležité pre výrobu tovaru, prácu a iné činnosti, ktoré sa sústreďujú v továrňach, na poliach, na staveniskách. Je chybnou preto tvrdiť, že výkonnosť motora, palivového čerpadla, prevodovky, volantu a bŕzd „nie sú sami o sebe hodnotnou činnosťou“, pretože časťami vozidla, ktoré sa skutočne dotknú vozovky, sú len pneumatiky. Je pravda, že hodnota motora vozidla, a ďalších jeho častí, závisí od úspešného výkonu pneumatík. Nie je však pravda, že hodnota všetkých súčastí auta, okrem pneumatík, je „čisto odvodená“ od pneumatík. K prevádzke prispievajú všetky časti vozidla. Výkon pneumatík je rovnako závislý od výkonu motora ako výkon motora od výkonu pneumatík. Aby sa vozidlo mohlo pohybovať, musia obidve časti dokonale fungovať.

Rovnako ako by sa automobil nemohol pohybovať, ako si vodič za volantom želá, ak by auto bolo zbavené motora a ostatných kľúčových častí, ani bez moderného financovania by nemohla existovať výroba tovaru. K tejto výrobe by nedochádzalo bez moderného marketingu, riadenia, účtovníctva, poisťovníctva, komunikácie, dopravy, veľkoobchodu a maloobchodu. To všetko sú služby, ktorých hodnota nie je menšia ako hodnota financovania alebo zvárania, alebo skladania komponentov dohromady.

Za vznikom finančných trhov je jednoducho to, že niekto dobrovoľne sporí a investuje. Bodka. Pokiaľ sa účastníci na týchto trhoch správajú rozumne a využívajú iba svoje vlastné zdroje (alebo prostriedky, ktoré im boli dobrovoľne zverené), ich činnosti nie je potrebné ďalej zdôvodňovať, bez ohľadu na to, ako úzko alebo vzdialene pôsobia na trhy v porovnaní s niektorými referenčnými hodnotami.