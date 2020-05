Päť miliárd eur od štátu: Automobilke pomôžeme, ale už žiadne rozširovanie výroby v zahraničí

Zdroj: HOR

Počty predaných vozidiel v Európe klesli v apríli v priemere o 78 %. Ako píše Reuters, prerušená výroba vo veľkej väčšine tovární na Európskom kontinente sa prejavila prepadom výroby. Registrácie nových vozidiel najvýraznejšie klesli v Taliansku, kde to bolo až o 97,6 %.

Renault požiadal francúzsku vládu o 5 miliárd eur. Je potrebné zdôrazniť, že štát je s 15 % akcií najväčším akcionárom v Renaulte. Udalosti spojené s koronavírusom stavajú vládu hneď pred niekoľko nepríjemných dilem. Vidiac pokles výroby a výpadok príjmov, je manažment Renaultu nútený okresať náklady spoločnosti až o 2 miliardy eur. Táto potreba tu mimochodom bola už pred vypuknutím pandémie a aliancia Renault-Nissan-Mitsubishi bola takpovediac pridusená už v roku 2019.







Francúzska vláda na jednej strane potrebuje udržať zamestnanosť na maximálnej možnej úrovni, bez zníženia počtu tovární a tým pádom bez prepúšťania zamestnancov to asi nepôjde. Do toho ešte prichádza požiadavka na finančnú podporu, čo sa zvykne aj u nás na Slovensku podmieňovať udržaním počtu zamestnancov. Odbory dostali od predstavenstva Renaultu na štvrtok 28.5. pozvánku na rokovania, čo podľa francúzskej legislatívy znamená, že im bude oznámené prepúšťanie. Úsporné opatrenia obsahujúce redukciu zamestnancov však boli avizované už v minulom roku. Renault skončil v minulom roku po dlhej čase v hospodárskej strate a vedenie si stanovilo ambiciózne ciele na znižovanie nákladov. Je možné, že niektoré modely, v ktorých Renault držal celosvetové prvenstvo sa už nebudú vyrábať. Ide najmä o rodinné modely kategórie MPV, ktorú v podstate Renault kedysi s modelom Espace „vymyslel".





Reštrukturalizácia bude presahovať do všetkých prvkov aliancie s Nissanom a Mitsubishi. Japonci podľa informácií portálu Bloomberg zvažujú, že vo svojich továrňach a území Veľkej Británie už nebudú vyrábať modely svojej značky, ale prejdú na výrobu modelov Renaultu. Nissan ako jeden z dôvodov svojich úvah o stiahnutí sa z výrobných závodov v Sunderlande spomína aj Brexit. Aktuálne klesajúce predaje zrejme len pridajú na urgentnosti konať. Spoločné platformy pre viaceré modely všetkých troch značiek aliancie umožnia pomerne plynulý prechod z typov ako Nissan Juke a Nissan Qashqai na Renaulty Captur a Kadjar. Už v januári sa Nissan, Renault a Mitsubishi dohodli na teritoriálnom delení trhov. Nissan by mal byť v budúcnosti sústredený najmä na čínsky trh, kde sa Renaultu až tak nedarilo. Mitsubishi by malo mať zodpovednosť za ostatné ázijské trhy a Renault by primárne mal operovať na trhoch v Európe. Nissan sa tiež vyjadril, že zatvárať bude pravdepodobne aj svoje španielske továrne, ktoré vyrábajú najmä modely kategórie pick up. Snahou Nissanu je znížiť fixné náklady o 2,8 miliardy dolárov.

Podmienky pre štátnu pomoc obsahujú v mnohých prípadoch klauzuly o udržaní zamestnanosti, v iných prípadoch sa vláda stane akcionárom zachraňovanej firmy, prípadne môžu byť použité konvertibilné dlhopisy, kde existuje možnosť ich splatenia v dvoch podobách. Jedna cesta je normálna úhrada istiny dlžníkom, druhá znamená, že dlhopis sa zmení na akcie a štát ich ponúkne investorom na trhu cenných papierov. Iné formy podpory požadujú od dlžníkov iné ústupky, ako napríklad zákaz výplaty dividend počas doby čerpania pomoci. Prípadne sú uvalené reštrikcie na spôsob využitia finančnej pomoci, ktoré vylučujú povedzme nákup vlastných akcií a podobne.



Minister financií Bruno Le Maire nedávno uviedol, že dohoda o vládnej podpore pre Renault ešte nie je uzavretá. Rokovania sa podľa neho teraz vedú práve ohľadom povinností, ktoré budú automobilke z vládnej pomoci vyplývať. Le Maire v médiách o chystanom podpornom balíku pre celý automobilový priemysel vyhlásil, že bude zvýšená finančná podpora elektrickým autám a zriadený dotačné program pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktorý im umožní vymeniť staré autá za nové a ekologickejšie. Podrobnosti ohľadom načasovania ani rozsahu pomôcť však neuviedol.





O masívnej pomoci vo výške viac ako 6 miliárd eur sa v dnešných dňoch diskutuje medzi Fiat Chrysler Automobiles a talianskou Bankou Intesa. Podľa portálu Reuters by Intesa mala poskytnúť trojročný úver v uvedenej výške spoločnosti FCA, pričom záruku vo výške 80 % z celkového úveru by mala vystaviť štátna exportná a poisťovacia spoločnosť Sace SpA. Schválenie sa očakáva od vlády a Sace niekedy v priebehu posledných dní mája 2020. Pandémia Covid-19 podľa vyjadrení FCA nemení nič na plánoch vytvorenia spoločného podniku s francúzskou skupinou PSA, ktorú v minulom roku obe firmy oznámili. Ako sa podľa stránky thefly.com pre médiá vyjadril predseda predstavenstva FCA John Elkann, sú dohody s PSA „vytesané do mramoru“ a nič sa na nich nemení. Drobná zmena však zrejme predsa len bude. Jedným z krokov k fúzii FCA a PSA bola výplata dividend akcionárom. Dividenda z akcií FCA za rok 2019 vo výške 1,1 miliardy eur sa však vzhľadom na úsporné opatrenia a spomínanú finančnú výpomoc vyplácať nebude.