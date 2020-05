Až 80 % Slovákov chce mať obchody v nedeľu zatvorené

Zdroj: TASR

Až 81 percent považuje zákaz nedeľného predaja pre pandémiu ochorenia COVID-19 za správny. Nedeľné obmedzenie v prípade supermarketov či väčších potravín neprekáža dokonca až 90 % opýtaných.



Bez ohľadu na vek sú spotrebitelia v otázke, či im vadí aktuálne obmedzenie predaja v nedeľu, jednotní. Až 84 percentám mladých spotrebiteľov od 18 do 25 rokov nevadí súčasný stav a vo vekovej kategórii od 56 rokov je súhlas so súčasným stavom ešte vyšší.



Nedeľný predaj potravín je dôležitý len pre desať percent slovenských spotrebiteľov, ktorým jeho nedostupnosť vyslovene prekáža. Tento postoj sa vyskytuje v najväčšej miere medzi mladými spotrebiteľmi vo veku 18 až 25 rokov a tiež v Bratislavskom kraji. Pri vekovej kategórii nad 56 rokov sa záujem o nedeľné nákupy v supermarketoch pohyboval na úrovni len päť až šesť percent.



V prieskume sa zúčastnila aj vzorka ľudí pracujúcich v maloobchode. Z výsledkov vyplýva, že im súčasný stav vyhovuje. Vyjadrilo sa tak 99 percent opýtaných, čo je o desať percent viac než u zvyšku populácie. Až 88 percent pracovníkov v maloobchodných predajniach si praje, aby ostali tieto obchody zatvorené aj po odznení koronakrízy.







Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) je za to, aby obchody aj po koronakríze zostali v nedeľu zatvorené. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu. "Som z generácie, ktorá bola zvyknutá na to, že v soboru sa obchody zavreli a do pondelka do rána sme vedeli, že veľa toho nekúpime. Nejde však o to, z akej som generácie, som presvedčený, že všetko potrebuje svoj oddych," spresnil. "Ak by v nedeľu obchody boli zatvorené, tak by sme vniesli do krajiny istý druh oddychu, ktorý by vyhovoval, predpokladám, väčšine obyvateľov. Určite sme po koronakríze pochopili, že vieme meniť svoje návyky pomerne rázne, keď nás niečo tlačí. Ja som za to, aby sme poučenie z koronakrízy využili na to, aby nedeľa bola dňom pokoja, teda tak, ako je aj oficiálne pomenovaná. Za náš rezort v tomto problém nevidím," dodal.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si vie predstaviť zákaz nedeľného predaja, za by bola podľa neho aj väčšina prevádzkovateľov obchodných centier a odborárov. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády s tým, že dohoda o tejto otázke ešte nie je. Krajniak si nemyslí, že by "voľná nedeľa" ovplyvnila zamestnanosť alebo obraty spoločností. "Spôsobí to iba to, že obrat sa urobí v šiestich dňoch namiesto siedmich dní," poznamenal.