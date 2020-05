Zotavovanie americkej ekonomiky po pandémii môže byť pomalšie a trvať dlhšie

dnes 18:01 -

Zotavovanie americkej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu môže byť pomalšie a trvať dlhšie, ako sa pôvodne čakalo. Uviedol to v stredu Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky.

Šéf Fedu v rámci revízie situácie v americkej ekonomike v súvislosti s jej opätovným otváraním skonštatoval, že USA môžu čeliť „dlhšiemu obdobiu slabého rastu a stagnujúcich príjmov“. Sľúbil pritom, že ak to bude potrebné, Fed podnikne ďalšie kroky a využije svoju silu na pomoc ekonomike.

Powell sa tiež domnieva, že nezamestnanosť, ktorá v apríli vzrástla až na 14,7 %, by mala začať postupne klesať, keď sa už ekonomika bude výraznejšie zotavovať z pandémie po tom, ako sa podarí dostať vírus pod kontrolu.

Predseda Fedu poukázal na bezprecedentnú rýchlosť a rozsah hospodárskeho poklesu, ktorý vyvolala pandémia. Centrálna banka bude aj naďalej využívať svoje nástroje v maximálnej možnej miere, až kým kríza neprejde a oživenie hospodárstva nebude na dobrej ceste, povedal Powell na podujatí, ktoré zorganizoval a vysielal cez internet Petersonov inštitút pre medzinárodnú ekonomiku.

No Powell zároveň naznačil, že Fed sa zdráha zaviesť záporné úrokové sadzby, ako opakovane vyzval centrálnu banku prezident Donald Trump. „Viem, že existujú fanúšikovia tejto politiky, ale zatiaľ to nie je niečo, o čom uvažujeme,“ povedal Powell. „Myslíme si, že máme dobrú sadu nástrojov, a budeme ju používať.“

Šéf Fedu poznamenal, že výhľad americkej ekonomiky je veľmi neistý a hrozí jej riziko výrazného poklesu. A naznačil, že bude možno potrebné, aby Kongres poskytol ďalšie stimuly.

„Dodatočná fiškálna podpora by mohla byť nákladná, ale stála by za to, ak pomôže predísť dlhodobým ekonomickým škodám a prinesie silnejšie oživenie,“ uviedol Powell.

Aj keď Fed a Kongres už poskytli ekonomike značné stimuly, ktoré Powell opísal ako „včasné a primerane veľké“, poznamenal tiež, že táto prvá reakcia „nemusí byť poslednou“.

Argumentoval pritom, že pandémia vyvoláva nové otázky vrátane toho, ako rýchlo je možné dostať ju pod kontrolu, či sa dá novým ohniskám vyhnúť, keď sa hospodárstvo znovu otvorí, a ako dlho bude trvať vývoj nových terapií alebo vakcíny. A dodal, že odpovede v súčasnosti nie sú známe, pričom politici budú musieť hľadať riešenia na celý rad problémov.