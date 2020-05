Goldman Sachs: Je tu ďalšia komodita s neistotou ropy

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:24 -

Na trhoch s energiou sa vytvoril bezprecedentný dopytový šok, keď ceny ropy v USA klesli po prvýkrát minulý mesiac do negatívneho pásma. Oba hlavné ropné ukazovatele zaznamenali v posledných týždňoch mierne zisky. Na začiatku roku 2020 sú však futures Brent a Futures USA West Texas Intermediate futures nižšie o viac ako 50%.

„Investori už nechcú počuť o rope. Skončili s týmto odvetvím a bude to trvať nejaký čas, kým sa vrátia,“ uviedol Jeff Currie, komoditný stratég Goldman Sachs.

Prepuknutie koronavírusu vyvolalo zmätok aj v potravinárskom priemysle, aj poľnohospodári teraz čelia výraznej nerovnováhe na trhu. V dôsledku toho podľa Currieho ide o ďalší komoditný trh, ktorý „vyzerá rovnako neisto ako ropa. Oba zdieľajú niečo spoločné: keď narušíte dodávky, chvíľu potrvá, kým sa opätovne obnovia. Problémom je, že do toho vstupujú hospodárske zvieratá," dodal Currie.





Pokles dopytu zo strany reštauračných zariadení údajne prinútil niektorých poľnohospodárov v USA nechať zhniť čerstvé ovocie a zeleninu, zatiaľ čo poľnohospodári v mliekarenskom priemysle museli vylievať prebytočné mlieko. Medzitým nárast prípadov Covid-19 v závodoch na spracovanie mäsa viedol k určitým uzávierkam a spomaleniu výroby. Výsledkom je rastúce znepokojenie nad tým, či priemysel dokáže uspokojiť dopyt po bravčovom, hovädzom a kurčatách.

Potravinové banky zároveň zaznamenali obrovský nedostatok. Feeding America, najväčšia sieť potravinových bánk v USA, varovala, že počet „detí nezabezpečených potravinami“ v najväčšej ekonomike sveta by mohol v dôsledku pandémie Covid-19 dosiahnuť 18 miliónov. Je to viac ako 17,2 milióna záznamov Ministerstva poľnohospodárstva USA (USDA) na vrchole recesie v roku 2009.

Analytici Bank of America Securities vo výskumnej správe uverejnenej koncom minulého mesiaca uviedli, že chovatelia dobytka v USA pravdepodobne „utrpia obrovské finančné škody“ v dôsledku koronavírusu. Prezident Donald Trump v sobotu prostredníctvom Twitteru uviedol, že americká vláda začne v nasledujúcich dňoch nakupovať od amerických poľnohospodárov poľnohospodárske výrobky za 3 miliardy dolárov.



Currie tvrdí, že stáda boli v posledných týždňoch „ohromne redukované“ u hovädzieho dobytka a ošípaných. „A čo majú ropa a mäso spoločné? Sú to veľké vstupy do inflácie na rozvíjajúcich sa trhoch. Toto budú dva veľké komoditné príbehy, ktoré budú podľa môjho názoru dôležité, keď sa pozrieme do roku 2021 a o niečo ďalej."