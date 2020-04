Dopyt po zlate v Indii môže pre pandémiu klesnúť tento rok na 30-ročné minimum

dnes 12:01 -

Prepad dopytu môže výrazne limitovať rast cien žltého kovu, ktorý na začiatku apríla dosiahol vyše 7-ročné maximum. Na druhej strane môže znížiť obchodný deficit Indie a podporiť tak indickú menu.

Rast cien zlata pritom tlačil na dopyt už pred nástupom pandémie. Za 1. kvartál klesol dovoz zlata do Indie pre vysoké ceny medziročne o 55 %. Minulý rok vzrástli ceny kovu o 25 % a v tomto roku sa zvýšili o ďalších 20 %.



Do toho vstúpili vládne obmedzenia. "Do dnešných dní sme takúto deštrukciu v oblasti dopytu nezaznamenali," povedal tento týždeň pre agentúru Reuters N. Anantha Padmanaban, predseda Indickej rady pre drahokamy a šperky. Podľa neho môže dopyt po zlate v Indii zaznamenať oproti roku 2019 pokles až o 50 %. Odhaduje, že v tomto roku sa v Indii nakúpi od 350 do 400 ton zlata, čo by znamenalo najnižšiu úroveň od roku 1991. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahol dopyt 690,4 tony zlata.



Sezóna svadieb v Indii, ktoré patria k rozhodujúcim udalostiam pre dopyt po zlate, sa začína v tomto období. Pre pandémiu nového koronavírusu a karanténu ju však posunuli. Padmanaban dúfa, že situácia v Indii sa v nasledujúcich mesiacoch dostane čiastočne do normálu a dopyt po zlate sa ku koncu roka zvýši.



Veľký vplyv na dopyt majú aj indické náboženské festivaly. Teraz však karanténa donútila Indov počas obdobia festivalov zostať doma. Klenotnícky priemysel sa obáva aj dôsledkov pandémie na neskorší vývoj ekonomiky.

Podľa Svetovej banky zaznamená India tento rok pravdepodobne najhorší vývoj hospodárstva za posledných 40 rokov. To povedie k znižovaniu platov a prepúšťaniu.



Ako povedal Surendra Mehta z Indického združenia pre zlato a šperky, "z toho, čo im zostane, budú ľudia po skončení karantény kupovať najmä základné potraviny. O luxusných produktoch, ako zlato a šperky budú uvažovať až v poslednom rade".