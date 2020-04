Deficit rozpočtu USA dosiahne tento rok takmer 15 % HDP

dnes 17:46 -

Fiškálna sila USA sa zhorší rýchlejšie, než sa očakávalo. Dôvodom je oveľa vyšší deficit a slabší rast, očakáva ratingová agentúra Moody's.

Fiškálne a monetárne stimuly v reakcii na šok spôsobený pandémiou koronavírusu boli podľa Moody's agresívne čo do objemu aj šírky, a to dokonca aj v porovnaní so stimulmi prijatými počas uplynulej globálnej finančnej krízy. Aj keď tieto opatrenia pomôžu zmieniť veľkosť ekonomického šoku, riziká ohrozujúce ekonomiku zostávajú podľa agentúry veľké vzhľadom na potenciálne vysokú nezamestnanosť, zatváranie firiem, finančné šoky a externú slabosť, čo môže spôsobiť "sebestačnú recesívnu dynamiku ".

Moody's očakáva, že deficit federálneho rozpočtu môže tento rok dosiahnuť takmer 15 % hrubého domáceho produktu (HDP). Príčinou je prudké zvýšenie výdavkov z dôvodu fiškálnych stimulov a pokles príjmov spôsobený kontrakciou ekonomiky a výrazným nárastom nezamestnanosti. Na porovnanie - vlani dosiahol schodok federálneho rozpočtu 4,6 % HDP.

Agentúra počíta s tým, že miera nezamestnanosti v 2. kvartáli stúpne na 9 až 16 % v dôsledku utlmenia operácií firiem a ich zatvárania pre prudký pokles spotrebiteľského dopytu.