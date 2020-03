Koronavirus dostáva otázku základného garantovaného príjmu do reality

Zdroj: QZ;Time

Senátor Mitt Romney z Utahu vyhlásil, že každý Američan by mal dostať šek na 1 000 dolárov na pokrytie nákladov a udržanie chodu ekonomiky. Samozrejme, nemalo by to byť jediné opatrenie na zmiernenie fiškálneho dopadu pandémie. Romney ale nehovorí o základom garantovanom príjme, ale o riešení v súvislosti s možnou globálnou hospodárskou recesiou. Pritom s podobnou myšlienkou sa snažil zaujať v rámci svojej predvolebnej, nedávno zastavenej, kampane aj bývalý demokratický prezidentský kandidát Andrew Yang. Minulý rok dokonca oznámil, že počas rozpravy o demokratických kandidátoch rozdá desiatim americkým rodinám peniaze. To, že sa Romney priklonil k možnosti rozdávania peňazí je prekvapujúce, pretože kriticky napádal práve tento aspekt Yangovej kampane. Irónia konzervatívcov bojujúcich za údajne radikálne progresívne ciele, sa u niektorých používateľov Twitteru nezaprie.





Ďalší prezidentský kandidát, havajská predstaviteľka Demokratov, Tulsi Gabbardová, ktorá sa už neobjavuje vo fázach debaty, tiež výslovne vyzývala na naliehavosť rozdávania peňazí. Ako tweetla, je to „najjednoduchší, priamy spôsob, ako zabezpečiť, aby sa ľudia mohli o seba a svojich blízkych postarať“. Vyzvala federálnu vládu, aby všetkým dospelým Američanom poskytovala nezdaniteľné platby vo výške 1000 dolárov mesačne, až kým sa nezmení súčasná zdravotná situácia.





Kongresmani Tim Ryan a Ro Khanna navrhli právne predpisy, ktoré by Američanom poskytli hotovosť bez súvislosti s koronavírusom. Navrhli zriadenie mimoriadnej úľavy na daň z príjmu, ktorý by Američanom, ktorí v roku 2019 zarobili menej ako 65 000 dolárov, poskytol šek v rozmedzí 1000 až 6 000 dolárov. Demokratické duo odhaduje, že viac ako tri štvrtiny amerických pracovníkov by mali nárok na túto daňovú úľavu.

Zdá sa, že Yangove agresívne výzvy vďaka koronavírusu predsa len padnú na úrodnú pôdu. Kongres spolupracuje s Trumpovou administratívou na zavedení ekonomickej úľavy pre Američanov postihnutých koronavírusom, návrhy sa konkrétne týkajú aj Yangovej „dividendy za slobodu“. V utorok minister financií Steven Mnuchin uviedol, že k takejto infúzii hotovosti môže dôjsť celkom rýchlo. "Tešíme sa na okamžité odoslanie šekov Američanom, myslím, v nasledujúcich dvoch týždňoch " povedal novinárom. "Američania teraz potrebujú hotovosť a prezident chce získať túto hotovosť.“

"Som neuveriteľne nadšený, že naša vláda akoby dostala zdravý rozum, aby pomohla ľuďom prekonať túto koronavírusovú krízu podaním hotovosti priamo do rúk rodiny," vyjadril sa Yang pre TIME .





Skutočnosť, že republikán v roku 2020 požaduje priame poskytovanie hotovosti naznačuje, že základný garantovaný príjem získava na popularite, hovorí Matt Zwolinski, riaditeľ Centra pre etiku, ekonomiku a verejnú politiku University of San Diego. „Je dôležité vidieť pravicového politika, ktorý niečo takéto podporuje,“ hovorí. „To by mohlo pomôcť legitimizovať túto otázku v istých kruhoch, ktoré by ju inak považovali za určitý druh socializmu."

Zwolinski tvrdí, že tým, že ľuďom ponúknu základný príjem, môžu peniaze použiť na všetko, čo potrebujú, a preto sú obzvlášť efektívne v nepredvídateľnej kríze, ako je táto. „Z vládneho hľadiska je naozaj ťažké zistiť, čo presne ľudia potrebujú. Viete, že ľudia čelia nejakej kríze, ale neviete, či to, čo potrebujú, je jedlo, alebo pomoc pri platení nájomného, ​​alebo len hotovosť pre každodennú potrebu." Zároveň súhlasí aj s plánom na zníženie dane z príjmu. „Je celkom jasné, že spôsob, akým táto kríza ovplyvňuje ľudí, sa dosť líši v závislosti od toho, v akých sociálnych a ekonomických podmienkach ľudia žijú. Ak sa chystáte zaviesť niečo ako základný garantovaný príjem na dlhodobejšom základe, jednoducho musíte rozlišovať medzi skupinami na základe ich úrovne príjmov, pretože inak sa návrh stáva neuveriteľne drahým a myslím si, že aj politicky nemožným."



Myšlienka základného garantovaného príjmu má stále veľa kritikov, ktorí sa obávajú, že to bude z dlhodobého hľadiska neúmerne drahé. „Myslím si, že z krátkodobého hľadiska sa nemusíme báť, ako to zaplatiť, musíme míňať peniaze tak rýchlo, aby sme mohli vyrovnať priepasť v ekonomike,“ hovorí Jesse Rothstein, riaditeľ Inštitútu pre Výskum práce a zamestnanosti na Kalifornskej univerzite. „Ale z dlhodobého hľadiska to tu nemôžeme mať navždy." Namiesto rozdávania peňazí by uprednostnil napríklad platenú práceneschopnosť, čo považuje za lepšie využitie štátnych prostriedkov. „Problém s garantovaným príjmom je v tom, že sa vypíše šek ľuďom, ako som ja. Stále dostávam zaplatené a stále môžem robiť svoju prácu. Existujú lepšie spôsoby zacielenia peňazí na ľudí, ktorí to skutočne potrebujú,“ dodáva.





Yang súhlasí, že ekonomické riešenia, ako napríklad platená nemocenská a či materská, sú rozumné, ale ich implementácia by trvala príliš dlho. „Momentálne nemáme čas.Toto je skutočne niečo, čo môžeme účinne nasadiť okamžite, čo zlepší životy miliónov Američanov a posilní ich od prvého dňa.“

Zwolinski si nemyslí, že koronavírus by viedol k okamžitému a trvalému programu základného garantovaného príjmu. Verí však, že pandémia by mohla v budúcnosti širším diskusiám na túto tému. „Nemyslím si, že by politici alebo verejnosť boli spokojní s implementáciou niečoho v trvalom meradle na základe krízy,“ hovorí. „Myslím si však, že ak by sme dostali dočasné infúzie hotovosti do ekonomiky, viedlo by to k tomu, že to v budúcnosti uľahčí rozhodovanie, dať ľuďom peniaze v hotovosti aj na dlhodobejšom základe."