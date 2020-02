1000 pre každého: Sľuboval základný garantovaný príjem, v prezidentskej kampani to nestačilo

Zdroj: MW

Foto: SITA/AP

dnes 9:34 -

„Som matematik, a na základe čísel je mi jasné, že nemôžem vyhrať tento závod," povedal Yang pred zástupom priaznivcov po primárkach v New Hampshire. „Nie je to ľahké rozhodnutie, konce sú ťažké a vždy som mal v úmysle zostať v pretekoch až do samého konca. Som však presvedčený, že posolstvo tejto kampane už nebude posilňovať moju pozíciu b omto preteku."

45-ročný Yang bol jednou z hlavných prekvapením primárok demokratov. Svoju kampaň začínal prevažne on-line, následne ju rozšíril a podarilo sa mu získať dostatok darcov aby sa kvalifikovali do prvých šiestich diskusií. Dokázal predbehnúť senátorov a guvernérov a po počiatočnom samofinancovaní svojej kampane získal viac peňazí ako väčšina jeho súperov, v poslednom štvrťroku minulého roka to bolo vyše 16 miliónov dolárov. „Prešli sme z mailing listu, ktorý začal iba s mojím kontaktným zoznamom z gmailu, k prijímaniu darov od viac ako 400 000 ľudí v celej krajine a ďalších miliónov ľudí, ktorí túto kampaň podporovali,“ povedal Yang predtým, ako sa zaviazal podporovať kohokoľvek, kto bude demokratickým kandidátom.

Yang svoju kampaňami poňal ako nepolitik, ako niekto, kto mieša nekonvenčné kampane - od bowlingu po hádzanie sekerou - s vážnymi debatami o škrtoch miliónov pracovných miest kvôli automatizácii a umelej inteligencii a temným výhľadom pracovného trhu a komunít.





Absolvent Brown University a Columbia Law School predniesol vo svojej kampani množstvo štatistík a štúdií, ktoré sa často podobali ekonomickému semináru. Jeho priaznivci pre neho vymysleli skratku MATH - Make America Think Harder.

Yang v rámci základného garantovaného príjmu, ktorý nazval „dividenda za slobodu“, chcel vybrať jednotlivcov, ktorí by dostávali šeky v hodnote 1 000 dolárov mesačne. Vyhlásenie vyvolalo otázky o tom, či sa pokúša týmto krokom kupovať si hlasy, ale tiež vyprovokoval diskusie o problematike a pomohol si v kampani vytvoriť zoznam možných podporovateľov.

V prieskumoch sa umiestňoval dosť vysoko, v kombinácii s jeho fundraisingovou silou, aby sa kvalifikoval pre všetky debaty v roku 2019, aj keď mu chýbala kvalifikácia Demokratického národného výboru na účasť na januárovej rozprave v Iowe. Bol však jedným zo siedmich kandidátov, ktorí sa zúčastnili piatkovej rozpravy v New Hampshire. Jeho odstúpenie spôsobilo, že demokrati, ktorí kedysi mali najrozmanitejších prezidentských kandidátov v histórii, budú mať v tomto kole výhrande belochov.