Najväčším nepriateľom investorov sú emócie

Po páde prichádza rast

V týchto chvíľach (t.j. polovica marca 2020) je dôležité uvedomiť si, že prípadne straty, ktoré investori, veľkí aj tí malí, vidia pri svojich fondoch, sú zatiaľ nerealizované. Reálnymi sa stanú až vtedy, keď sa podiely rozhodnú odpredať, teda peniaze z fondov vybrať. Takýto krok rozhodne neodporúčam. Aj pri pohľade do nedávnej histórie vidíme, že poklesy na finančných trhoch v rokoch 2000 a 2008 trvali dva, resp. iba jeden a pol roka. Po páde však prišli dobré časy, ktoré následne trvali 5 až 11 rokov a ceny akcií vtedy rástli o 100 % resp. o 350 %.

Nepredávajte, pripravíte sa o zisk

Čo z toho vyplýva? Ak by ste sa teraz rozhodli svoje peniaze vybrať, urobíte to so stratou a pripravíte sa o zisky, ktoré trhy s vysokou pravdepodobnosťou čakajú v budúcnosti. Pri tomto tvrdení vychádzam z historických skutočností za posledných viac ako 100 rokov. Najlepšie, čo môžete urobiť, je zachovať pokoj a držať sa svojho pôvodného investičného horizontu.

Situácia je podobná ako pri predaji bytu alebo domu. Ak by ceny bývania výrazne klesli, skôr ako o predaji svojho bytu či domu, by ste možno uvažovali o nákupe ďalšej nehnuteľnosti (napríklad na prenájom alebo do budúcna pre svoje deti).

Ak investujete pravidelne, napríklad v rámci investičného sporenia, pokles vám automaticky prináša vyšší potenciál zisku v budúcnosti. Podiely sú lacnejšie a vy ich tak za sumu svojej pravidelnej investície v najbližšom období získate oveľa viac, ako doteraz. Vaše vyhliadky na budúci profit tak budú ešte lepšie.

Sme na tom lepšie ako naposledy

Na margo poslednej finančnej krízy treba ešte povedať, že situácia je teraz lepšia, lebo bezpečnejšie cenné papiere v podobe štátnych či kvalitných korporátnych dlhopisov na rozdiel od roku 2008 držia svoju hodnotu, resp. ich hodnota rastie, čím zlepšujú výsledky zmiešaných fondov.

Dnes sa opäť potvrdzuje stará pravda, že najväčším nepriateľom investora sú jeho emócie. Iba ten, kto dokáže potlačiť neodkladné nutkanie meniť svoju investičnú stratégiu, či nebodaj panicky predávať, sa nakoniec bude radovať z výnosov, ktoré chcel dosiahnuť.