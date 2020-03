Výdavky nemocenského fondu Sociálnej poisťovne stúpnu tento rok o stovky miliónov eur

dnes 15:31 -

Výdavky nemocenského fondu Sociálnej poisťovne tento rok stúpnu vzhľadom na opatrenia v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny, počíta sa so sumou zhruba od 300 do 400 mil. eur. "Nevieme, ako dlho bude potrebné riešiť tento stav v prospech našich klientov a občanov Slovenskej republiky, ale zatiaľ takéto čísla vieme sanovať z finančného vankúša, ktorý Sociálna poisťovňa má a vieme prežiť rok 2020, ak sa to nedostane do iných čísiel," povedal Vážny.

Ako ďalej uviedol Vážny, na tento rok Sociálna poisťovňa očakávala výdavky vo výške 8,7 mld. eur a príjmy na úrovni 9,5 mld. eur. Avšak výnimočné opatrenia v situácii okolo koronavírusu tieto čísla zmenia. V nemocenskom fonde v tomto roku očakávali výdavky v objeme 728 mil. eur a príjmy mali byť na úrovni 830 mil. eur. V rámci výdavkov v nemocenskom fonde sa počítalo so sumou 411 mil. eur na nemocenské a 19 mil. eur na OČR. Avšak v súčasnej situácii Vážny odhaduje, že výdavky na PN stúpnu oproti plánu zhruba o 200 až 250 mil. eur a o 100 až 150 mil. eur na OČR.