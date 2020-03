Spoločnosť CTP vybuduje v Trnave a Prešove priemyselné objekty

dnes 12:01 -

Spoločnosť CTP ohlásila začiatok výstavby nových objektov na priemyselné využitie v Trnave a v Prešove. Dôvodom je podľa jej slov dopyt po takýchto nehnuteľnostiach.

"Naša spoločnosť chce aj naďalej napredovať, organicky rásť, ale najmä udržať si vysokú obsadenosť nášho portfólia nad úrovňou 95 percent, čo sa nám zatiaľ úspešne darí. Práve pre veľký záujem zo strany klientov sme pristúpili k ďalšiemu rozširovaniu nášho portfólia nehnuteľností v strategických lokalitách," hovorí Remon Vos zo spoločnosti CTP.

V areáli trnavského CTParku, ktorý ma rozlohu takmer 55 hektárov, v súčasnosti sídli niekoľko spoločností z oblasti automobilového priemyslu či elektrotechniky. V závere minulého roka sa k záujemcom o ďalšie nové priestory pridal aj módny gigant, pre ktorého tu spoločnosť CTP postavila administratívnu budovu a skladové priestory na zásobovanie svojich maloobchodov.

K existujúcim halám v Trnave tak už čoskoro pribudne nová výstavba s rozlohou 7500 štvorcových metrov. Developer už s prvými zemnými prácami začal. Nové budovy by mal podľa odhadu odovzdať do užívania budúcim nájomcom v priebehu šiestich mesiacov.

V minulom roku ohlásila spoločnosť CTP akvizíciu košického parku a momentálne rozbehla prvé aktivity aj v Prešove.

"Až 90.000 obyvateľov Prešova, výhodná poloha pozemkov v blízkosti mesta, ale aj priame diaľničné spojenie s Košicami, Martinom a Žilinou či neďaleký poľský obchodný trh sú lákavými benefitmi, ktoré by spoločnosť CTP nenašla v žiadnom inom meste na východe Slovenska," približuje výhody lokality Ivan Pastier zo spoločnosti CTP.

Na prešovských pozemkoch už developer začal s prvými zemnými prácami na ploche až 11.000 štvorcových metrov a čo najskôr ich chce premeniť na high-tech biznis park so špičkovými modernými budovami v energetickej triede A. Priestory by chcel záujemcom a budúcim nájomníkom odovzdať do užívania zhruba o pol roka.

CTP je komerčný realitný developer a manažér poskytujúci komplexné služby v tejto oblasti. Špecializuje sa na výstavbu a správu zákaznícky orientovaných high-tech biznis parkov pre špičkové medzinárodné a tuzemské spoločnosti, ktoré strategicky investujú do nových alebo rozširovaných projektov. V súčasnosti pôsobí v siedmich európskych štátoch. Okrem Českej republiky pôsobí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Poľsku a najnovšie taktiež v Bulharsku.