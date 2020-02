Európske akcie strácajú ďalšie 3 % a dostávajú sa do korekčného pásma

Zdroj: CNBC;MW

Foto: SITA/AP

dnes 10:31 -

Európske akcie vstúpili na korekčné územie vo štvrtok, keď klesli o 10 % pod rekordnú úroveň z 19. februára minulého roku. Môže za to rýchle rozšírenie koronavírusu. Európske akcie predĺžili historický týždeň strát v piatok ráno, koronavírus tak pokračuje v bombardovaní globálnych trhov a tlačí ich do korekcie.







Celoeurópsky model Stoxx 600 klesol o 3 % na začiatku obchodovania, akcie zo sektoru cestovného ruchu a stratili 3,5 %, nakoniec všetky odvetvia a hlavné burzy prudko poklesli do červených čísel.

Sedem hlavných ázijsko-tichomorských trhov sa tiež dostalo do korekčného územia, zatiaľ čo Dow stratil vo štvrtok 1200 bodov, čo je najväčší jednodňový pokles všetkých čias. Indexu S&P 500 a Nasdaq stačilo šesť dní aby spadli z rekordných výšok na korekčné územie.

Vo štvrtok Čína potvrdila 78 824 prípadov a 2 788 úmrtí, zatiaľ čo Južná Kórea potvrdila ďalších 256 prípadov, celkový počet dosiahol 2 022. Prvé prípady nahlásili aj Nový Zéland a v Nigéria.

Cena ropy v piatok poklesla o 3 %, zatiaľ čo zlato stratilo 0,5 %. Dolárový index ICE DXY klesol o 0,2 %.

Potenciál vírusu prerásť do pandémie je v rozhodujúcej fáze, uviedol vo štvrtok šéf Svetovej zdravotníckej organizácie. Investori odmietli ubezpečenia prezidenta Donalda Trumpa a sentiment sa ešte viac zhoršil vo štvrtok po tom, čo kalifornský guvernér povedal, že v súvislosti s vírusom monitorujú 8 400 ľudí. „Táto kríza sa stupňovala až do bodu, keď je riziko pre globálneho spotrebiteľa skutočným problémom. Starbucks a Apple môžu znovu otvoriť svoje obchody v Číne, ale len málo ľudí ich navštívi,“ uviedol v poznámke klientom Michael O’Rourke, hlavný marketingový stratég spoločnosti JonesTrading. „Ľudia sa už nestarajú o kúpu domu alebo auta, ich hlavným záujmom je to, či sa vírus objaví v ich okolí, či bude blízko školy ich detí a či bude ich rodina umiestnená do karantény," uviedol.