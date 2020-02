Strach a panika: Zastavenie šírenia koronavírusu je pre trhy kľúčové

Zdroj: MarketWatch;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:10 -

Zatiaľ, čo minulý týždeň ešte trhy verili, že sa Číne podarí zamedziť šíreniu koronavírusu a prevádzka tamojších firiem sa čoskoro vráti do normálu, prudký nárast počtu nakazených v Taliansku, Južnej Kórei a v Iráne, ku ktorému cez víkend a v úvode týždňa došlo, tento optimizmus ale nahlodal.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uistila verejnosť, že nákaza ešte nie je pandémiou, pretože zatiaľ nejde o nekontrolované celosvetové šírenie vírusu. Finančný svet ale v úvode tohto týždňa zistil, že šírenie koronavírusu bude mať na svetovú ekonomiku oveľa väčší dopad, než trh predpokladal. Nikto zatiaľ nevie, nakoľko závažné a ktoré presne dôsledky to môžu byť. Akciové trhy v očakávaní najhoršieho zamierili prudko dole. Európske akcie sú pod tlakom na základe správ o nových prípadoch výskytu epidémie v regióne. Index Stoxx 600 stratil za posledný týždeň viac ako 8 %. Podobný prepad zaznamenali akcie na európskych národných burzách, britský FTSE 100 odpísal 1,4 %. Investorov straší možnosť, že v dôsledku šírenia koronavírusu, ktorý sa už evidentne nedarí udržať iba v Číne, by mohla prísť globálna recesia.







Väčšina ekonomických štúdií vplyvu koronavírusu vychádza z analýz pandémie, s ktorými sa svet musel vyrovnať v minulom storočí, prípadne nedávnych epidémií ako je vtáčia chrípka, SARS a MERS. Súčasná situácia sa ale tým z minulosti veľmi nepodobá. Na rozdiel od spomínanej chrípky napríklad proti vírusu neexistuje žiadna vakcína a ľudia proti nemu nemajú prirodzenú imunitu. Súčasný koronavírus navyše spôsobuje vyššiu úmrtnosť a je vysoko nákazlivý. Možno teda predpokladať, že počet nakazených bude vyšší ako v minulosti, napríklad SARS už súčasná epidémia nechala dávno za sebou. Navyše negatívny efekt koronavírusu sa dnes kombinuje s celým radom ďalších rizík a neistôt, ako je rastúce napätie v čínskom finančnom sektore alebo nemecká priemyselná recesia. Nemecko a stredná Európa z dôvodu rozšírenia vírusu do Talianska nemusí byť výraznejšie hospodársky zasiahnutá. Ale len do chvíle, kým sa epidémie nerozšíri aj tam. Nikto dnes nevie predpovedať prípadné škody a trhy sú z tejto situácie značne nervózne.

Dôležitým faktorom je tiež premena, akou svet prešiel. Súčasný koronavírus sa často porovnáva s pandémiou španielskej chrípky z obdobia rokov 1918-1920. Vtedy sa ale nákaza nemohla šíriť leteckou dopravou a neexistoval internet, prostredníctvom ktorého sa po celom svete šíria dezinformácie a strach z nákazy. Španielska chrípka tak nemala výrazný vplyv na globálny obchod či finančné trhy. Taliansky premiér vyzval na upokojenie, keďže „falošné správy“ vyvolávajú u verejnosti paniku.Snažil sa tak upokojiť verejnosť, ktorá sa obáva uzávierok škôl a nedostatku potravín, panika v niektorých mestách už vyprázdnila regál v supermarketoch. "Panika je celkom neopodstatnená reakcia, ktorá ohrozuje celkovú efektívnosť systému a vyvoláva poľutovaniahodné špekulácie o cenách niektorých výrobkov," povedal Giuseppe Conte pre Corriere della Sera.

Krehká ekonomika Talianska, tretia najväčšia v eurozóne, by sa mohlo dostať do recesie v dôsledku zastavenia podnikania. Vírus mal doteraz najväčší vplyv na najbohatšie severné regióny Talianska a na obchodné a turistické oblasti cestovného ruchu v krajine ako je Miláno a Benátky. Minister hospodárstva už načrtol, že by EÚ mohla Taliansku poskytnúť určitý priestor na splnenie rozpočtových záväzkov s cieľom zmierniť hospodársky vplyv krízy.



Egyptský miliardár Naguib Sawiris upozornil na množstvo ľudí, ktoré denne prekračuje hranice medzi Talianskom a Švajčiarskom za prácou. Podľa neho by bolo „znepokojujúce“, ak by sa tieto hranice uzavreli. Varoval tiež prenosom vírusu do Afriky. "Ak sa z nejakého dôvodu tento vírus rozšíri do Afriky, tá nie je na to pripravená, nemajú tam ani nemocnice na liečbu bežnej chrípky. Ak sa neobjaví protijed a vakcína veľmi, veľmi rýchlo, určite to bude mať dopad na globálnu ekonomiku," uviedol.



V uplynulých rokoch sa ekonomické dôsledky pandémie snažili odhadnúť mnohí ekonómovia. Americký Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) v rokoch 2005-2006 vypracoval štúdiu, ktorá sa venovala ekonomickému dopadu španielskej chrípky. Výsledkom bolo zistenie, že v dôsledku pandémie by sa americký HDP mohol nárazovo stratiť až 4,5 %. Úrad vtedy počítal s tým, že nakazených by bolo až 90 miliónov Američanov a počet obetí by sa vyšplhal na dva milióny. Vtedy Spojené štáty podľa CBO na pandémiu neboli pripravené. Čo je ale horšie, pripravené podľa nedávneho vyjadrenia úradu nie sú ani v súčasnosti.