Napriek epidémii koronavírusu W. Buffett nemieni predávať akcie

Americký miliardár Warren Buffett neplánuje napriek epidémii nového koronavírusu a riziku vzniku pandémie predávať akcie. Ako povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC, investori plánujúci na 10 či 20 rokov by nemali mať problém a ani vypuknutie epidémie nového koronavírusu jeho dlhodobé prognózy nezmení.

"Je to síce hrozivé," povedal Buffett na margo šírenia koronavírusu, nemyslí si však, že by to malo ovplyvniť jeho rozhodovanie, čo sa týka akcií. Svetové akciové trhy pritom v pondelok zaznamenali výrazný pokles, keď zareagovali na rýchle rozšírenie vírusu počas víkendu do viacerých krajín sveta. Najmä v Južnej Kórei, Taliansku a Iráne sa situácia v týchto dňoch prudko zhoršila.

Podľa Buffetta však investori plánujúci na dlhšie obdobie by nemali reagovať na titulky v dennej tlači a jeho konglomerát Berkshire Hathaway "bude mať ešte väčší záujem o nákup akcií než predtým". Berkshire Hathaway v týchto dňoch zverejnil výsledky za minulý rok. Čistý zisk vzrástol na 81,42 miliardy USD (75,26 miliardy eur) a vysoko prekonal rekord 44,94 miliardy USD z roku 2017, keď konglomerát Berkshire Hathaway profitoval z daňovej reformy v USA.