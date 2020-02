Akciové trhy v Európe zažívajú najhlbší prepad za štyri roky

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 14:37 -

Investorov znervózňujú nové prípady nákazy mimo Číny, okrem Talianska v Japonsku, Južnej Kórei alebo v Iráne. Naďalej oslabujú aj akcie v Ázii.

Paneurópsky akciový index STOXX 600 krátko po 13:00 odpisoval 3,3 percenta na 413,8 bodu. Prehlbuje tak straty, ktoré nabral hneď v úvode.







Index talianskych akcií FTSE / MIB na burze v Miláne odpisoval 4,5 percenta na 23.657 bodov.





"Každý vidí, že pre ekonomiku to môže byť nová fáza poklesu. Už predtým to bolo pritom všetko dosť krehké," poznamenal k prepadu na burzách analytik Elwin de Groot z Rabobank. "Môže to byť aj ďalší krok k recesii vo viacerých krajinách," dodal.

Hlavný index britských akcií FTSE 100 vykazoval pokles o tri percentá a pohyboval sa v blízkosti 7183 bodov. Index DAX akciové burzy vo Frankfurte nad Mohanom mal stratu 3,5 percenta na 13.108 bodov, index parížskej burzy CAC 40 strácal 3,4 percenta na 5822 bodov. Trhová hodnota firiem v regióne sa tak v priebehu pár hodín znížila minimálne o 400 miliárd dolárov, upozornila agentúra Reuters.

Kvôli obavám z pandémie sa zvyšuje záujem o zlato, ktorého cena sa vyšplhala nad 1680 dolárov za trojskú uncu (oz; 31,1 gramu) a je najvyššie za viac ako sedem rokov. Od začiatku roka sa cena zvýšila už o viac ako desať percent.





Taliansko v piatok registrovala 14 nakazených novým typom koronavírusy, do dneška sa ale ich počet zvýšil na viac ako 200. Päť ľudí na ochorenia koronavírusy zomrelo.

Najvýraznejší straty majú akcie leteckých spoločností, napríklad Ryanair, easyJet, Air France a Lufthansa odpisujú od siedmich do 14 percent. Ich sektorový index má stratu okolo päť percent. Prudko strácajú aj akcie firiem, ktoré sú citlivé na zmeny hospodárskeho rastu, teda hlavne výrobcovia luxusného tovaru, automobilky či technologické firmy a banky.

Nervozita zvyšuje záujem o štátne dlhopisy vybraných krajín. Investori po predaji akcií presúvajú peniaze napríklad do zlata či nemeckých štátnych dlhopisov. Výnos nemeckého bondu so splatnosťou 30 rokov sa dostal do záporu, čo znamená, že v negatívnom pásme sú už všetky nemecké štátne dlhopisy naprieč výnosovou krivkou. Investori sú teda ochotní tieto papiere kupovať aj napriek tomu, že pri splatnosti dostanú menej peňazí, než koľko za ne pri nákupe zaplatili.

Akcie v Ázii ďalej oslabujú, v Hongkongu dnes hlavný index zaznamenal najvýraznejší prepad za štyri týždne. Správy o šírení nového typu koronavírusy mimo Číny prevážili nad uisťovaním Pekingu, že zintenzívni úsilie na zmiernenie dopadov na čínsku ekonomiku.

Hlavný index hongkongského akciového trhu Hang Seng dnes odpísal 1,8 percenta na 26.820,88 bodu. Index čínskych firiem stratil 2,1 percenta. Čo sa pevninskej Číny týka, tak index CSI 300, ktorý sleduje obchodovanie na burzách v Šanghaji a Šen-čene, odpísal 0,40 percenta 4132,84 bodu.

Okrem Číny sa v Ázii nové prípady nákazy koronavírusom objavujú najmä v Južnej Kórei. Tá ohlásila 161 nových prípadov, celkový počet nakazených tam vystúpil na 763 ľudí. Počet obetí choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, vzrástol na sedem.

Investori sa začínajú obávať pandémie, uviedla s odkazom na analytikov agentúra Reuters. Počet obetí nového koronavírusu v iránskom meste Kom vzrástol z 12 na 50, čo je najviac mimo územia Číny, odkiaľ sa vírus šíri. Saudská Arábia, Kuvajt, Irak, Turecko a Afganistan uvalili na Irán cestovné a imigračné obmedzenia.

Ázijský index MSCI bez zahrnutia japonských akcií oslabil o 2,16 percenta. Thajský index SET stratil 2,5 percenta, indický index Sensex 1,2 percenta a straty nad jedno percento vykázali tiež hlavné akciové indexy v Indonézii, na Taiwane a v Singapure. Akciový trh v Japonsku bol dnes kvôli sviatku zatvorený.