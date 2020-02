Koronavírus má výrazný nagatívny vplyv na francúzsky cestovný ruch

dnes 17:16 -

Epidémia koronavírusu má výrazný negatívny vplyv na cestovný ruch vo Francúzsku. Počet turistov je výrazne nižší, než sa očakávalo.

"Samozrejme, že my vo Francúzsku máme menej turistov, asi o 30 %, 40 % menej, než sme očakávali," povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre CNBC na okraji stretnutia ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G20 v Rijáde. "To má samozrejme veľký vplyv na francúzsku ekonomiku."

Nákaza koronavírusom sa objavila koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan a odvtedy na infekciu v Číne zomrelo takmer 2500 ľudí. Epidémia spôsobila hromadné rušenie letov a má negatívny vplyv na cestovný ruch prakticky po celom svete.

Francúzsko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny na svete. V roku 2018 krajinu navštívilo 89,4 milióna turistov a na cestovný ruch pripadá takmer 8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Do Francúzska ročne prichádza okolo 2,7 milióna čínskych turistov. "V roku 2020 to samozrejme nebude to isté," uviedol Le Maire.

Francúzsko zatiaľ zaznamenalo 12 prípadov nákazy koronavírusom, z toho jeden smrteľný, vyplýva zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) datovanej 22. februára.