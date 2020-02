Najvyššiu mieru nezamestnanosti mal v januári okres Kežmarok, preskočil Rimavskú Sobotu

dnes 10:31 -

Okres Rimavská Sobota prišiel v januári tohto roka o nelichotivé prvenstvo v miere nezamestnanosti. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal totiž v prvom mesiaci tohto roka okres Kežmarok, a to 15,43 %. Oproti koncu minulého roka miera nezamestnanosti v tomto okrese stúpla o 0,64 percentuálneho bodu. Preskočila tak dlhoročného lídra v miere nezamestnanosti, okres Rimavská Sobota, v ktorom sa miera nezamestnanosti v januári znížila o 0,18 percentuálneho bodu na 14,96 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Nitra. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 1,92 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Šaľa, Trenčín, Dunajská Streda a Hlohovec. V okrese Šaľa miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,05 %, v okrese Trenčín 2,06 %, v okrese Dunajská Streda takisto 2,06 % a v okrese Hlohovec 2,07 %. Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % v januári vykázalo 49 okresov na Slovensku.

Naopak, miera evidovanej nezamestnanosti bola v minulom mesiaci vyššia ako 10 % v deviatich okresoch na Slovensku. Z týchto okresov sa štyri nachádzajú v Prešovskom kraji, tri okresy patria do Košického kraja a dva do Banskobystrického kraja. Po okresoch Kežmarok a Rimavská Sobota je tretí najhorší v miere nezamestnanosti okres Rožňava. V ňom bola miera nezamestnanosti 12,73 %. Do pätice okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti patria aj okresy Revúca s mierou nezamestnanosti 12,56 % a okres Vranov nad Topľou, v ktorom vykázali v januári mieru nezamestnanosti na úrovni 12,08 %.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci prvého mesiaca tohto roka 137 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s decembrom minulého roka ide o nárast o 1 570 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v januári klesol o 7 143 osôb.