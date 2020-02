Automobilky v pozore

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Koronavirus môže do veľkej miery ovplyvniť automobilových výrobcov, ktorí sa zásobili automobilovými komponentami vyrobenými v Číne ešte pred začatím osláv lunárneho roka. Dnes nato upozornil automobilový koncern Fiat Chrysler, ktorý varuje, že ak sa v blízkej dobe nevrátia čínsky zamestnanci do továrni, bude musieť pozastaviť výrobu vo svojich európskych závodoch v rozmedzí do 2 až 4 týždňov. Čínsky výrobcovia komponentov predĺžili svoje plánovane odstávky továrni až do 9.februara, avšak hovorí sa, že viacero továrni pravdepodobne ostane zavretých dlhšiu dobu.

Investori zarobili na:

Akcie spoločnosti NortonLifeLock Inc. počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 12,04 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 20,36 %). NortonLifeLock Inc. poskytuje spotrebiteľské riešenia počítačovej bezpečnosti. Spoločnosť ponúka riešenia, ktoré zákazníkom umožňujú chrániť svoje zariadenia, súkromie online, identitu a domáce siete. NortonLifeLock slúži zákazníkom po celom svete.

Makro analýza dňa:

Výdavky Japonských domácnosti, klesli medzimesačne v poslednom miesiaci roka 2019 o - 4,8 %, je to už tretí mesiac v rade kedy sa znižovali výdavky domácnosti po prudkom náraste v septembri 2019 o + 9,5 %. Nezamestnanosť v Malajzii bola v decembri 2019 na úrovni 3,3 %, čo bol mierny medzimesačný nárast o 0,1 % a medziročný nárast nezamestnanosti o 0,5 %. Čínske devízové rezervy sa v januári zvýšili o 7,57 mld. USD na 3,1 bilióna USD. S&P Global Ratings znížila svoju predpoveď ohľadne rastu Čínskeho HDP z 5,7 % na 5,00 %, dôvod zníženia svojej prognózy pripísali situácii okolo koronavirusu. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei - 0,19 %, Hang Seng – 0,33 %, CSI 300 + 0,00 %.

Obchodný prebytok Nemecka sa medzimesačne v decembri 2019 znížil z 18,5 mld. EUR na 15,2 mld. EUR, medziročne sa však zvýšil zo 14,1 mld. EUR. Celkový obchodný prebytok Nemecka je tak za rok 2019 223,6 mld. EUR. Priemyselná produkcia sa v decembri 2019 znížila o – 3,5 %, je to najväčší pokles priemyselnej produkcie od januára 2009. Francúzska obchodná bilancia bola cely rok 2019 v obchodnom deficite a v poslednom mesiaci sa obchodný deficit zvýšil o 4,05 mld. EUR. Priemyselná produkcia v decembri 2019 výrazne klesla aj vo Francúzsku a to o - 2,8 %, čo bol najväčší pokles od januára 2018. Obchodná bilancia Slovenska sa v decembri 2019 dostala do deficitu 24,3 mil. EUR. Ruská centrálna banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 6,00 %. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,18 %, CAC 40 – 0,14 %, DAX - 0,45 %.

Miera nezamestnanosti sa v januári medzimesačne zvýšila zo svojho 50 ročného minima v USA na 3,6 % z 3,5 %. Medzimesačne sa USA zvýšil priemerný hodinový zárobok o 0,2 % v súkromnom sektore a medziročne až o 3,1 %. V januári vzniklo v USA 225 tis. nových pracovných miest, čo ďaleko prekonalo odhady analytikov, ktorí odhadovali nárast o 165 tis. pracovných miest. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index – 0,94 %, S&P500 – 0,43 %, NASDAQ – 0,54 %.

Adam Hrdlička, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.