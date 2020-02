Dôvera a ANS sa zhodli na potrebe zvýšenia úhrad o 56 miliónov eur

dnes 17:31 -

Dôvera zdravotná poisťovňa sa s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) zhodla na potrebe zvýšenia úhrad pre nemocnice združené v asociácii o 56 mil. eur. Agentúru SITA o tom informoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský po utorňajšom rokovaní so zástupcami ANS. Tieto prostriedky sú podľa neho potrebné na krytie legislatívnych požiadaviek pre rok 2020.

Dôvera sa tiež s ANS dohodla na úprave cenových podmienok platných od 1. januára 2020 s tým, že finálne úpravy cenových podmienok pre tento rok prebehnú k 1. aprílu 2020. To znamená, že o nich ešte budú rokovať. Súčasne platí, že na zvýšenie úhrad pre nemocnice na rok 2020 je potrebné dofinancovanie rezortu.

Ako pre agentúru SITA uviedla Slávka Gáborová z referátu komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), zmluva medzi štátnou poisťovňou a ANS je uzatvorená do 31. decembra 2020. Cenové dojednania platia do 29. februára 2020 s platnosťou dohodnutých cenových podmienok aj počas ďalšieho obdobia, tzv. dohodovacieho konania, ktoré trvá jeden mesiac, teda do 31. marca 2020. Na utorňajšom stretnutí zástupcov VšZP a ANS sa začali rokovania o podmienkach, ktoré budú platiť pre nasledujúce obdobie.