Minister Kamenický: Slovenské hospodárstvo sa po spomalení rastu blíži k svojmu potenciálu

Zdroj: SITA

Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

dnes 11:16 -

Slovenské hospodárstvo sa po spomalení rastu vracia k svojmu potenciálu. Tvrdí to minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého sme doteraz bojovali predovšetkým s prehrievaním ekonomiky. Ekonomika Slovenska pritom svoj vrchol v aktuálnom cykle dosiahla v roku 2018 so štvorpercentným rastom. V tomto roku sa podľa posledných prognóz relevantných inštitúcií očakáva spomalenie jej rastu na niečo cez dve percentá.

Samotné ministerstvo financií vo svojej poslednej prognóze zo septembra minulého roku hovorí o očakávanom raste na rok 2020 na úrovni 2,3 %. „Ja si myslím, že okolo nejakého takéhoto čísla sa budeme pohybovať, ale nechcem to predpovedať dopredu,“ povedal Kamenický na utorňajšej konferencii o očakávanom vývoji slovenského hospodárstva v roku 2020 organizovanej Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) s tým, že 15. februára rezort financií zverejní aktuálnu prognózu makroekonomického vývoja.

„Je to stále hospodársky rast, ale oveľa menší, ako bol doteraz. Vzhľadom na situáciu u našich obchodných partnerov je to stále celkom dobré,“ konštatoval minister financií. Zopakoval však, že ďalší vývoj slovenskej ekonomiky bude do veľkej miery závisieť aj od toho, v akej miere a či vôbec sa budú napĺňať možné riziká. Medzi nimi je najmä rozsiahlejšie oslabovanie európskej ekonomiky, obchodné vojny a brexit.

Polovičný ekonomický rast oproti vrcholu z roku 2018 podľa šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivana Šramka neznamená žiadnu tragédiu a zopakoval, že slovenské hospodárstvo sa tak iba vracia k svojmu potenciálu. „Z pohľadu ekonomiky a jej vývoja nezažívame žiadne zlé časy,“ tvrdí. Potvrdil pritom, že slovenské hospodárstvo je aj pre svoju vysokú otvorenosť výrazne ovplyvňované najmä externými faktormi.