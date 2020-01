Šéf OECD verí, že Svetové ekonomické fórum nájde zhodu na digitálnej dani

Zdroj: SITA

Aktuálna konferencia Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose by mala priniesť medzinárodnú dohodu o tzv. digitálnej dani. Vyhlásil to v stredu generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) José Ángel Gurria. OECD sa usiluje o rámcovú dohodu, vďaka ktorej by Francúzsko odložilo zavedenie novej dane na technologické firmy ako Amazon a Facebook. Výmenou za to očakáva, že USA budú spolupracovať na multilaterálnej dohode. O problematike má v rámci summitu rokovať francúzsky minister financií Bruno Le Maire s americkým rezortným kolegom Stevenom Mnuchinom.

„Musíme pokračovať v práci na multilaterálnom riešení..., ktoré bude akceptovať celý svet,“ povedal Gurria.

Francúzsko tento týždeň súhlasilo s odkladom výberu novej digitálnej dane do konca roka 2020. USA výmenou za to neuplatnia plánované clá na francúzske tovary v hodnote 2,4 mld. USD.

Globálne technologické giganty, vrátane firiem Google, Apple, Facebook a Amazon, mali zaplatiť daň vo výške tri percentá ich tržieb vo Francúzsku v apríli a potom opäť v novembri. Francúzsko, rovnako ako niekoľko ďalších európskych krajín, presadzuje svoju vlastnú digitálnu daň, kým čaká na multilaterálnu dohodu, ktorú má navrhnúť OECD. Ak organizácia dosiahne dohodu do konca roku 2020, francúzska daň sa vôbec neuplatní. Ak sa však dovtedy multilaterálna dohoda neuzavrie, Francúzsko vyberie aj dve tohtoročné splátky dane.