Európska komisia podporí uhoľné a priemyselné regióny, Slovensko by mohlo získať 150 miliónov eur

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/SITA/Richard Lutzbauer/Greenpeace;TASR/Radovan Stoklasa

dnes 10:31 -

Poľsko sa v decembri ako jediná členská krajina odmietlo pridať k záväzku dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu do polovice storočia, kedy by EÚ mala čo najviac redukovať emisie skleníkových plynov a tie zostávajúce vyvážiť napríklad výsadbou stromov. Varšava chcela najskôr vedieť, koľko peňazí Brusel uvoľní na podporu prechodu na čistú prevádzku.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a ďalšie bruselskí činitelia dlhodobo opakujú, že navrhovaný systém má zmierniť sociálne dopady na regióny najviac zasiahnuté prechodom k udržateľnému hospodárstvu.

Z fondu podpory, označovaného ako Just Transition Mechanism (JTM), sa budú dať financovať rôznorodé projekty, od infraštruktúry po rekvalifikácie zamestnancov. Komisia chce v budúcom viacročnom rozpočte na obdobie 2021 až 2027 nájsť 7,5 miliardy eur, ktoré budú tvoriť základ jedného z troch pilierov JTM. K nim by členské štáty, ktorých regióny budú spĺňať kritériá pre podporu, mali pridať časť národných peňazí z fondov na kohéznu politiku.

Cieľom druhého piliera JTM je pre príslušné regióny nájsť súkromné ​​investície až za 45 miliárd eur s využitím podpory necelých dvoch miliárd eur z rozpočtu Únie. Ku vytúženej stovke miliárd má JTM pomôcť aj zapojenie Európskej investičnej banky (EIB).

Slovensko by v prípade získania dotácie muselo ešte z národnej obálky fondov regionálneho a sociálneho rozvoja doplniť aspoň 225 miliónov eur. Išlo by o rovnaké aktivity, ako podporuje súčasná eurofondová politika. Režim pre veľké podniky, ktoré zabezpečujú transformáciu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, by bol však voľnejší.





„Slovensko veľmi pozitívne vníma opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Avšak, pre nás je dôležité, že nové financie by nemali ohrozovať kohéznu politiku, ktorá je pre Slovensko a rozvoj našich regiónov kľúčová, za čo stále v prebiehajúcich vyjednávaniach bojujeme,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.

K vytvoreniu, resp. k tvorbe JTF od začiatku aktívne pristupovalo aj Slovensko, a to najmä preto, že región hornej Nitry bol medzi prvými štyrmi pilotnými transformujúcimi oblasťami v Európskej únii (EÚ).

JTM je súčasťou plánu, s ktorého pomocou chce Brusel počas budúceho desaťročia zabezpečiť pre prechod na udržateľné hospodárstvo najmenej jeden bilión eur. Približne polovica tejto sumy by mala pochádzať z rozpočtu EÚ, tretinu majú tvoriť súkromné ​​investície a o zvyšok sa postarajú národné príspevky a JTM. Niektorí experti pritom tvrdia, že na dosiahnutie ambicióznych klimatických záväzkov bude treba oveľa viac peňazí.